12월 3000원 이상 결제땐 1000점 리워드도

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 금융사와 전략적 제휴를 확대하며 생활 밀착형 금융 서비스를 강화하고 있다고 5일 밝혔다.

GS25는 지난 1일 삼성월렛머니 운영사인 우리은행과 제휴 계약을 체결하고, 삼성월렛머니 전략가맹점으로 참여했다. 삼성월렛머니는 실물 카드 없이 은행 계좌를 연결해 충전·결제하는 충전식 선불 결제 수단이다.

GS25에서 삼성월렛머니로 결제하면 1% 적립 혜택을 상시 제공한다. 제휴를 기념해 12월 한 달간 GS25에서 삼성월렛머니로 3000원 이상 결제하면 삼성월렛머니 포인트 1000점을 지급하는 프로모션도 진행한다.

GS25는 이번 삼성월렛머니를 포함해 새해에도 금융 제휴 서비스를 확대한다. 먼저 대한민국 국방부 나라사랑카드 3기 사업(2026년~2033년)의 사업자인 신한은행·IBK기업은행과 제휴해 신한·IBK 나라사랑카드 이용 고객에게 GS ALL 포인트 멤버십 연동과 할인 혜택을 제공한다.

또 KB국민은행과 협업해 금융·유통 공동 혜택을 담은 ‘KB-GS Pay 통장’을 1월 출시한다. 파킹금리 혜택을 제공하며, GS Pay 결제수단으로 연동하면 결제 실적에 따라 매월 최대 3개 상품을 ‘우리동네GS’ 앱 보관함을 통해 증정한다.

이정표 GS리테일 마케팅부문장은 “GS25는 금융사와 전략적 협업을 통해 실질적인 혜택을 꾸준히 확대하고 있다”며 “앞으로도 고객 경험 관점에서 결제·금융과 유통을 연결한 차별화된 마케팅과 서비스를 선보일 것”이라고 말했다.