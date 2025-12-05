9월 말 은행 보통주자본비율 13.59% 기본자본비율, 총자본비율도 나란히↓ 외화대출자산 RWA 환산액 증가 탓

[헤럴드경제=김은희 기자] 은행의 핵심 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 소폭 하락한 것으로 나타났다.

5일 금융감독원에 따르면 올해 9월 말 기준 국내은행의 BIS 기준 보통주자본비율은 13.59%로 지난 6월 말(13.62%)보다 0.03%포인트 하락한 것으로 잠정 집계됐다.

국내은행은 은행지주회사(KB·신한·하나·우리·농협·DGB·BNK·JB) 8개사와 비지주은행(SC·씨티·산업·기업·수출입·수협·케이·카카오·토스) 9개사를 말한다.

기본자본비율과 총자본비율도 각각 14.84%, 15.87%로 전 분기 말 대비 각각 0.09%포인트, 0.14%포인트 낮아졌다. 같은 기간 단순기본자본비율은 6.86%에서 6.85%로 내렸다.

금감원은 “당기 순이익이 견조한 흐름을 지속하며 보통주자본이 증가했으나 환율 상승의 영향으로 외화대출자산의 위험가중자산 환산액이 더 크게 증가하면서 자본비율이 하락했다”고 설명했다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 손꼽힌다. 우리 감독당국의 규제 기준은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%다. 금융 체계상 중요한 은행은 1%포인트가 가산된다.

금감원은 모든 국내은행이 자본규제비율을 크게 상회하는 등 양호한 수준을 보이고 있다고 평가했다.

총자본비율을 기준으로 우리·KB·신한·씨티·SC·카카오가 16.0%를 웃돌아 안정적인 모습이었고 BNK는 14% 미만으로 상대적으로 낮았다. 보통주자본비율 기준으로는 씨티·SC·카카오·수출입·토스가 14% 이상, KB·하나·신한·산업이13% 이상으로 높은 편이었다.

3분기 변동 흐름을 보면 카카오(-1.60%포인트), SC(-0.84%포인트) 등 9개 은행은 보통주자본비율이 하락했고 토스(0.20%포인트), JB(0.32%포인트) 등 8개 은행은 상승했다.

금감원 관계자는 “국내 경기회복 지연, 환율 변동 등 대내외 불확실성으로 예상치 못한 손실이 확대될 가능성이 있으므로 충분한 손실흡수능력이 유지될 수 있도록 은행 자본비율 등에 대한 모니터링을 지속할 예정”이라고 밝혔다.