727조9000억원(총지출 기준) 규모의 2026년도 이재명 정부 첫 예산안이 국회를 통과했다.

국회는 2일 밤 본회의에서 원안인 728조원 보다 1000억원 줄여 내년도 예산안을 가결했다. 전임 윤석열 정부가 편성한 올해 본예산 673조3000억원보다 8.1% 늘어난 수치다.

국회는 심사 과정에서 9조3000억원을 감액하고, 9조2000억원을 증액했다.

여야가 합의한 증감액 규모에 조직개편에 따른 단순 이관 액수 등이 포함됐다.

이번 예산안은 적극 재정을 추구하는 이재명 정부의 첫 본예산이다.

이번 2026년도 예산안은 2020년 이후 5년 만에 헌법이 정한 법정 처리 시한인 이날 밤 12시를 지켜 처리됐다.

정부 예산안이 시한 내 처리된 것은 2020년 이후 5년 만이며, 국회선진화법에 따라 자동 부의 규정이 만들어진 이후 이번이 3번째다.

헌법은 ‘국회는 회계연도 개시(1월 1일) 30일 전까지 예산안을 의결해야 한다’고 규정하고 있다. 따라서 예산안 처리 시한은 매년 12월 2일 밤 12시다.

그러나 국회는 예산안 자동부의 제도가 도입된 2014년 이후에도 도입 원년인 2014년과 2020년 두 차례를 빼고는 시한을 넘겨 예산안을 처리했다.

자율주행 상용화, 미래세대 지원에 역점…AI 지원 예산은 줄여

통과된 이번 예산안을 사업별로 보면 자율주행차 상용화를 위한 실증도시 신규 조성에 618억원을 더 배정했다. 국가정보자원관리원 재해복구시스템 구축에도 4000억원이 더 반영됐다.

미래세대 지원을 위한 사업에 대한 증액도 이뤄졌다.

특히 임산부에게 친환경 농산물을 지급하는 사업에 158억원을 더 책정하고, 보육교사 수당 인상 등을 위한 예산도 445억원 늘렸다.

아울러 지방의료원 의료인력 인건비 지원단가 한시적 상향을 위한 예산에도 170억원, 대중교통 정액패스 이용한도 폐지 등 지원 예산에 305억원을 각각 더 배정했다.

이밖에 국가장학금 지원에 706억원, 보훈 유공자를 위한 참전명예수당에 192억원이 각각 증액됐다.

사업별로는 이재명 정부의 역점 사업인 지역사랑상품권 발행 지원(1조1500억원), 국민성장펀드(1조 원) 등은 원안 유지됐다.

대신 인공지능(AI) 지원 예산 및 정책펀드 등 항목에서 일부 감액이 이뤄졌다. 예비비도 2000억원 줄었다.

아울러 대미 통상 대응 프로그램 예산 1조9000억원을 감액하는 대신 대미 투자 이행을 위한 한미전략투자공사 출자에 1조1000억원을 투입했다.

우원식 국회의장 “모두의 역량을 모아야 할 때”

우원식 국회의장은 “여야 갈등이 심한 상황에서도 대화를 통해 서로 양보하며 합의에 도달했다”며 “국민께 모처럼 반가운 소식이었을 것”이라고 말했다.

그러면서 “경제 활력과 민생 회복을 위해 모두의 역량을 모아야 할 때 아주 잘한 일”이라며 “여야의 책임 있고 성숙한 태도가 경색된 정국을 푸는 거름으로 이어지고 앞으로 필요한 민생과 개혁 과제에서도 여야 협력의 길을 열어가는 출발점이 되길 기대한다”고 했다.