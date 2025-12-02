10월 아파트 낙찰가율 91.1%...개발사업 인근 단지가 인기 주도

경매 시장 관심도 증폭에 연말 착공하는 뉴온시티 기대감 커져

울산 경매시장의 아파트 낙찰가율이 30개월만에 최고치를 기록하며 회복세에 들어섰다. 개발사업 대상지 인근 매물의 경쟁률이 높게 나타나면서, 지역 부동산 시장 전반에 대한 기대감이 확산되는 분위기다.

경·공매 데이터 전문기업 지지옥션이 발표한 ‘2025년 10월 경매동향보고서’에 따르면 지난 10월 울산 주거시설 경매시장에 나온 아파트는 총 74건으로 평균 91.1%의 낙찰가율을 기록한 것으로 나타났다. 이는 전월 대비 5%p 증가한 수치이며, 2022년 6월(93.3%) 이후 30개월만에 최고치다.

올해 울산의 아파트 낙찰가율은 1월 84.0%를 기록한 이후 80%대에 머물렀으나 10월 들어 낙찰가율과 진행건수가 모두 오르면서 회복세를 보이고 있다. 이 같은 회복세의 주요인은 남구, 울주군 등을 중심으로 추진되는 개발사업에 대한 기대감이 경매시장에도 반영된 것이라고 분석된다.

일례로, ‘남구B-01지구 주택재개발정비사업’ 대상지 인근에 위치한 삼산동 ‘벽산강변타운(‘98년 11월 입주)’ 전용면적 84㎡는 1개 매물에 응찰자 27명이 몰리며 낙찰가율 94.2%를 기록했다. ‘울산 KTX역세권 복합특화단지 개발사업’을 추진 중인 울주군에서도 온양읍 ‘럭키남창(‘91년 12월 입주)’ 전용면적 52㎡에 응찰자 39명의 경쟁이 붙으며 감정가의 100.7% 수준으로 낙찰됐다. 개발사업이 집중된 지역일수록 경쟁이 치열해 시장 회복을 주도하고 있는 모습이다.

부동산 업계는 이러한 경매시장 활기가 지역 부동산시장 회복의 신호탄이 될 것으로 전망하고 있다. 실제로, 부동산R114 자료를 보면 올해 지역별 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 울산이 4.4대 1로 6개 광역시 중 가장 높게 나타났다.

한 부동산 전문가는 “울산에 대규모 개발사업이 진행되면서 미래가치에 대한 확신이 커지고 있다”며 “경매시장의 활황은 실수요자들의 기대감이 반영된 지표”라고 말했다. 이어서 “개발 호재가 있는 지역의 경우 일반 매매시장보다 경매시장이 먼저 움직이는 경향이 있다”며 “특히 뉴온시티를 포함한 역세권 개발지 주변은 향후 추가 상승 여력이 충분하다”고 설명했다.

상황이 이렇자, KTX 울산역 일대에 조성되는 울산 KTX역세권 복합특화단지 ‘뉴온시티’가 주목받고 있다. 뉴온시티 개발사업은 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 일원 153만2,460㎡ 부지를 개발하는 대규모 프로젝트로, 향후 개발 완료 시 약 1만1,000세대를 수용할 수 있는 대규모 주거단지가 들어설 예정이다.

뉴온시티가 들어설 울주군 일대는 10년 이상 노후된 아파트가 밀집돼 있다. 부동산R114 자료를 보면 울주군 내 준공 10년 이상 아파트 비율은 74.55%로, 뉴온시티 내 주거단지의 공급을 통해 신축 단지 갈증을 해소하고 울산 부동산 시장의 상승세를 주도하는 ‘선봉장’ 역할을 수행할 수 있을 것으로 보인다.

사업시행자인 ㈜울산복합도시개발은 울주군(16%), 울산도시공사(39%) 등 공공이 50% 이상의 지분을 보유하고 있어 투명성과 공정성을 강점으로 사업을 진행함에 있어서 높은 신뢰를 얻고 있다. 최근에는 사업 추진을 위한 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출이 실행되면서 총 5,500억원 규모의 자금을 확보하며 재무적 안정성도 갖췄다.

오는 12월 3일에는 기공식을 열어 뉴온시티 개발의 본격적인 닻을 올릴 예정이며, 연말 착공을 목표로 분양 일정 등 세부 실행계획을 순차적으로 추진할 예정이다.

울산복합도시개발 관계자는 “뉴온시티는 울산 내에 1만1,000세대를 품는 거주시설을 선사할 대규모 개발 프로젝트”라며 “울산 내 새 아파트에 대한 갈증이 큰 만큼 뉴온시티에 대한 미래가치 상승폭도 높을 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.