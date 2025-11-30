[헤럴드경제=이원율 기자]국내 1인 가구가 지난해 전체 가구에서 차지하는 비율이 36%를 돌파했다. 이 숫자는 매년 늘고 있기에, 가까운 미래에는 40%를 돌파할 가능성도 배제할 수 없을 것으로 전망된다.

30일 보건복지부가 펴낸 2024년 사회보장 통계집에 따르면 1인 가구는 804만5000가구다. 전체 가구 중 36.1%다. 시기를 앞당겨 보면, 2015년 1인 가구는 520만 가구(27.2%)였다. 이후 2020년 664만 가구(31.7%)로 전체 차지 비율이 30%를 넘겼다. 이후로도 매년 늘고 있다.

지금 같은 추세라면 1인 가구는 2027년 855만 가구, 2037년에는 971만 가구, 2042년에는 994만 가구에 이를 것으로도 추산된다. 이후로는 1000만 가구를 찍을 가능성도 완전히 생각하지 않을 수는 없는 상황이다.

전국 어린이집은 2013년 4만3770개에서 매년 줄고 있다.

2022년 3만923개, 2023년 2만8954개, 지난해에는 2만7387개까지 눈에 띄게 없어지는 모습이다.

전체 어린이집은 감소하고 있지만, 국공립 어린이집 비중은 늘어 지난해 기준 전체의 23.8%를 찍었다.

의사 수는 지난해 기준 10만9274명이었다. 전년(11만4699명)보다 4.7% 감소했다.

국민 한 사람이 1년간 의사에게 받은 진료 건수(2023년 기준)는 18건으로 집계됐다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 평균(6.7건)의 2.7배 수준이다..

지난해 사교육 참여율은 처음으로 80%를 돌파했다. 전년(78.5%)보다 1.5%p 오른 값이다.

지난해 65세 이상 노인 인구는 사상 처음으로 1000만명을 기록했다. 우리나라는 전체 인구 중 노인이 차지하는 비중이 20.1%로 처음으로 20%를 돌파, ‘초고령화 사회’에 접어들었다.

한편 복지부는 사회보장기본법에 따라 국가 승인통계와 다양한 실태조사 결과 등을 종합하고 있다. 가족·생애주기, 일·소득보장, 사회서비스 등 사회 보장 전반에 대한 통계 분석을 담은 ‘통계로 보는 사회보장’을 매년 펴내는 중이다.