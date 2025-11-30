산업부 출신 서기관, 행시 동기인 환경부 출신 과장 모시는 사례도 최근 1급 인사 승진·전보 인사도 환경부 출신들만 이뤄져 인사에 불이익 지속시 화학적 결합 힘들다는 우려도

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부의 기후·환경과 에너지 정책을 모두 다루는 ‘공룡부처’인 기후환경에너지부(기후부)가 30일자로 두 달을 맞이하지만 결합한 환경부와 산업통상자원부(현 산업통상부) 에너지기능간의 화학적 결합은 갈길이 멀었다는 우려의 목소리가 제기된다.

특히 산업부 출신이 인사에서 소외되는 사례들이 발생하면서 서자 취급을 받고 있다는 볼멘 목소리도 나온다.

30일 세종관가에 따르면 지난 10월 1일 산업부에서 기후부로 218명이 이동했다.

이에 따라 기후부는 ‘1·2차관, 4실, 4국·14관, 63과’로 확대됐다. 기존 환경부(1차관, 3실, 3국·9관, 47과·5팀)보다 규모가 대폭 확대된 것이다.

현재 환경부 출신인 금한승 기후부 1차관이 부처 운영과 물 정책, 기후를 제외한 환경 정책을 맡고 있다. 산업부에서 기후부로 이동한 이호현 2차관은 기후와 에너지 정책을 담당히고 있다. 2차관 아래에는 ‘기후에너지정책실’과 ‘에너지전환정책실’이 배치됐다. 기후에너지정책실에는 기후에너지정책관·녹색전환정책관·수소열산업정책관·국제협력관이, 에너지전환정책실에는 전력산업정책관·전력망정책관·재생에너지정책관·원전산업정책관이 있다.

기후부 출범이후 두 달여만인 지난 28일 첫 1급 인사 승진·전보인사를 단행한 결과, 기획조정실장과 기후에너지정책실장, 국립환경과학원장 등 모두 환경부 출신들로 채워졌다. 1급 자리인 고준위 방사성폐기물 관리위원회 사무처장도 환경부 출신으로 채워진다는 소문이 파다하다. 관리위는 위원장 1명과 상임위원 1명을 포함한 9명으로 구성하며 사무처장 1명을 비롯해 공무원 35명으로 사무처를 꾸릴 수 있도록 했다. 위원 인선 절차는 현재 진행 중이다.

과장급 인사도 산업부 출신들이 역차별을 받고 있다는 말들이 돌고 있다. 49회 행시출신이 56회 환경부 출신 과장 밑으로 인사발령이 난 상태다. 또한 산업부 출신 서기관은 행시 동기인 환경부 과장 아래에서 일하고 있다.

이같은 인사사례들이 이어지면서 기후부안에서 산업부출신들이 홀대를 받고 있다는 볼멘소리가 나오고 있다.

세종관가 한 관게자는 “김성환 기후부 장관이 에너지이관을 그렇게 원했던 만큼 기후부로 이동한 산업부 출신 직원들에 대해 최소한 대우를 해줘야하는 것이 아니냐”면서 “이런 서자취급이 지속될 경우, 대규모 민간이탈로 이어질 수 있다”고 지적했다.

한편, 기후부는 확장된 업무 공간을 확보하지 못해 당분간 소속을 바꾸는 공무원들도 현재 산업부 사무실에서 소속만 바뀐 채 기존 업무를 하고 있다.