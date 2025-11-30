금리 인하 지연에 보험사·소비자 체감 온도차 부채·역마진 부담 줄었지만 가계 여력은 제자리 ‘재무 안정 vs 지갑 부담’ 엇갈린 효과 이어져

[헤럴드경제=서지연 기자] 기준금리 인하가 예상보다 늦어지면서 보험업계와 소비자가 체감하는 온도차가 뚜렷하게 나타나고 있다. 보험사들은 부채 관리와 역마진 리스크가 완화되는 효과를 누리고 있지만, 소비자는 이자 부담이 여전히 남아 보험 계약 유지가 쉽지 않은 상황이 이어지고 있어서다. 금리 동결이 가져오는 ‘업계엔 완충, 소비자엔 부담’이라는 구조적 차이가 다시 부각되고 있다.

한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)는 지난 27일 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지했다. 전문가들 사이에서는 경기 회복 전망 상향 조정, 환율·집값 불안 등을 근거로 아예 한은의 금리 인하 사이클(주기)이 끝났다는 분석까지 나오고 있다.

금리가 떨어지지 않으면 보험부채 부담은 축소되는 방향으로 작용한다. IFRS17 이후 보험부채는 시장금리를 반영한 할인율로 평가되는데, 기준금리 동결로 할인율이 유지되면 부채의 현재가치가 늘어나지 않는다.

금리가 하락하면 보험부채를 계산할 때 사용되는 할인율이 낮아진다. 미래에 지급해야 할 보험금의 현재 가치를 계산할 때, 더 낮은 할인율을 적용하면 그 금액이 커지므로 보험부채 총액이 증가한다. 보험사 입장에서는 K-ICS(신지급여력제도) 비율 관리에 여유가 생기는 셈이다. 최근처럼 자본시장의 변동성이 큰 시기에는 금리하락이 곧바로 부채 증가로 이어지는 만큼 동결 기조는 단기적인 안정 효과로 해석된다.

수익성 측면에서도 긍정적 영향이 나타난다. 금리가 하락하면 과거 판매했던 고금리 확정형 저축성보험에서 역마진이 발생할 수 있는데, 금리 동결은 이 리스크를 억제하는 역할을 한다. 운용자산에서 발생하는 이자수익 역시 현 수준을 유지할 수 있어 기본적인 운용손익 방어에도 도움이 된다. 채권평가이익(OCI) 확대 효과는 제한적이지만, 금리 인하기처럼 손실 요인이 급증하는 환경은 피할 수 있다는 평가다.

보험업계 관계자는 “금리가 떨어지면 할인율이 줄어 부채가 늘고, 고금리 확정형 상품의 역마진 부담도 커져 가용자본이 감소하게 된다”며 “기준금리 동결은 이러한 부분에서 부담을 덜어주는 요인으로 작용한다”고 설명했다.

반면 소비자는 여전히 부담을 체감하고 있다. 금리 인하가 지연되면서 주택담보대출·신용대출 등 이자 부담이 완화되지 않아 가계 유동성 회복이 늦어지고 있어서다. 가용 현금흐름이 개선되지 않으면 보험료 납입과 기존 장기보험 유지가 어려워지는 구조가 이어진다. 업계에서는 “경기 회복과 금리 인하가 동시에 나타나지 않으면 중도해지율·실효율 개선은 쉽지 않다”는 진단을 내놓고 있다.

보장성보험의 보험료는 금리 영향이 크지 않지만, 소비자의 보험 가입·유지 결정은 금리 흐름과 직결된다. 특히 적립성·연금성 상품은 금리 민감도가 높아 금리 인하 기대가 약해지는 시기에는 가입이 지연되는 경향이 나타난다. 갱신형 보장상품 역시 부담이 커지면서 소비자 선택이 제한된다는 분석도 나온다.

업계에서는 이번 금리 동결을 ‘보험사와 소비자의 체감 온도가 다른 시기’로 보고 있다. 한 보험사 관계자는 “부채·자본 쪽에서는 부담이 크게 줄었지만, 실제 시장 회복은 소비자의 유동성이 열려야 가능하다”며 “금리 흐름이 바뀌지 않는 한 판매와 유지율 개선은 시간이 더 필요하다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “금리 동결은 재무지표엔 긍정이지만, 소비자 부담이 완화되지 않으면 보험시장 전반의 회복으로 이어지기 어렵다”며 “단기적으로는 ‘안정된 재무’와 ‘경직된 소비’가 공존하는 국면이 지속될 것”이라고 말했다.