‘제7회 KB테크포럼 플레이 위드 AI’서 도전적인 자세와 문제 해결자 역할 주문 포럼선 현장 중심의 기술 트렌드 등 공유

[헤럴드경제=김은희 기자] 양종희 KB금융지주 회장이 그룹 개발자들을 만나 “AI(인공지능)과 함께 미래를 준비해야 한다”면서 도전과 혁신을 주문했다.

30일 KB금융에 따르면 양 회장은 지난 28일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 ‘제7회 KB테크포럼 플레이 위드 AI’에 참석해 “새로운 기술은 더 많은 사람에게 혜택을 제공하고 개인에게는 더 가치 있는 일에 집중할 기회를 준다”면서 이같이 밝혔다.

그는 개발자들을 향해 ‘도전적인 자세’와 ‘문제 해결자’로서의 역할을 당부하며 “건강 관리도 중요하니 균형 잡힌 자기관리를 잘하라”고 강조했다.

KB금융은 디지털 금융 경쟁력을 키우고 창의적인 기술 생태계를 조성하기 위해 2021년부터 매년 KB테크포럼을 열고 있다.

올해로 7회차를 맞은 이날 포럼에는 양 회장과 이창권 KB금융지주 디지털·IT부문장은 물론 은행·증권,손해보험·카드 등 전 계열사 대표와 테크·AI·디지털 부문 임직원이 총출동했다. 마이크로소프트, AWS, LG CNS 등 주요 파트너사 직원도 참석해 최신 디지털·AI 기술 트렌드를 공유했다.

포럼은 ‘AI와 함께 실행하고(Play) 학습하며(Learn) 발전하는(Advance) 당신(You)’을 주제로 최신 AI 기술과 AI 에이전트를 직접 경험하고 활용해 개발 역량을 강화할 수 있는 참여형 행사로 진행됐다.

먼저 개발자세션에서 KB금융은 현장에서의 AI 등 실행 경험을 나누는 데 주력했다. 특히 ▷프라이빗뱅킹(PB) 에이전트 개발 ▷AI 기반 인프라 자동화 도구 개발 ▷생성형 AI 기반 보험서류 광학문자인식(OCR) 설루션 개발 등 실무 적용 사례는 큰 호응을 얻었다.

파트너세션에서는 주요 파트너 기업이 ▷프롬프트(명령어) 엔지니어링 전략 ▷AI 기반 개발 기술의 미래 등을 공유했다.

KB금융 관계자는 “이번 포럼은 AI가 실제 현장 업무와 고객 서비스 전반에서 어떻게 구체적인 변화를 만들어낼 수 있는지 생생하게 확인할 수 있었던 자리”라며 “앞으로도 기술 역량의 축적이 고객 경험 혁신으로 이어지는 기술 중심 조직문화를 한층 더 공고히 할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.