[헤럴드경제= 박영훈 기자] “합병하면 주가 오른다더니”

대단한 호재성 ‘빅딜’로 평가받는 네이버의 두나무 합병 발표 이후 주가가 오히려 계속 추락하고 있다. 합병 발표 이후 2거래일 동안 8%가량이나 하락했다.

앞서 국내 최대 포털 네이버와 국내 최대 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무의 합병설로 주가가 잠시 깜짝 급등했지만, 현재 상승분을 반납 오히려 하락하는 추세다.

지난 28일 네이버 주가는 전일 대비 3% 하락한 24만4000원에 마감했다. 전날 5% 가까이 떨어진 데 이어 이틀째 하락세다. 30만원을 돌파할 줄 알았던 주가는 결국 25만원도 무너졌다.

살아날 것처럼 보였던 네이버가 다시 추락하자, 투자자들은 아우성이다. “20만원에 샀다” “난 29만원이다” 성토가 쏟아지고 있다.

특히 네이버와 두나무의 합병을 발표한 27일 업비트에서 445억원 규모의 해킹 사고가 발생하며 네이버 주가를 더욱 끌어내렸다. 개인 투자자들은 “업비트 악재 여파가 네이버 주가에 더 많이 반영됐다”고 한탄한다.

네이버 소액주주들은 삼성전자 다음으로 많다. 100만명에 달한다. 과거 네이버 주가는 100만원까지 갈 수 있다는 평가를 받으며, 너도나도 ‘네이버 쇼핑’ 열풍이 불었다.

네이버 관계자도 “시가총액 150조원(100만원)이 되는 것은 목표라기보다 달성해야 할 현실”이라고 말했다.

네이버는 지난 27일 자회사인 네이버파이낸셜을 통해 두나무를 완전 자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식교환을 발표했다. 업계에선 두나무가 네이버에 편입되면 1조원가량의 영업이익 증대 효과와 함께 주가 상승을 기대했다.

업계 관계자는 “합병 발표 이후 새로운 내용이 공개되지 않은 데다 이벤트 소멸에 따른 매도가 이어지고 있다”고 말했다.

증권가는 네이버와 두나무가 합병을 통해 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있을 거란 긍정적 전망을 내놓으면서도 향후 주가 전망에는 유보적 태도를 보였다. 합병 공식 발표 이후 목표주가를 상향한 곳은 한국투자증권 한 곳에 그쳤다.

실제 네이버와 두나무가 합병을 통해 새로운 사업을 추진하기 위해서는 디지털자산 관련 법안 마련, 당국의 합병 인가 등 불확실성을 해결해야 한다는 분석이다.

한편 공정위는 28일 네이버파이낸셜, 두나무간 기업결합 신고를 접수하고 심사 절차에 착수했다고 밝혔다.

공정위측은 “이번 기업결합은 국내 대표적인 거대 디지털 플랫폼 기업간 결합이므로, 디지털 생태계 전반에 미치는 파급효과가 매우 클 것으로 예상된다”며 “이번 기업결합으로 인한 디지털 시장에서의 경쟁제한성, 소비자 영향 등을 종합적으로 고려하여 면밀히 심사할 계획”이라고 전했다.