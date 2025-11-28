사망 94명·이재민 900명, 희생자 계속 증가 보수공사용 외벽 설치 ‘죽팡’ 타고 불기둥 가볍고 유연·저렴 홍콩 초밀집 도시 선호 中정부 시험대…“홍콩시민 반감 커질 듯”

홍콩 고층 아파트 단지를 덮친 화재 참사로 희생자가 급증하면서 현지 건설 현장에서 널리 사용되는 대나무 비계(건설현장에서 고층작업을 하기 위해 설치하는 임시 구조물) ‘죽팡(竹棚·광둥어 발음)’이 불쏘시개로 지목되고 있다. 지난 26일(현지시간) 홍콩 타이포 구역의 32층짜리 주거용 단지 ‘웡 푹 코트’에서 발생한 화재는 죽팡을 따라 빠른 속도로 건물 외벽을 타고 오르며 대형 참사로 이어졌다.

28일 로이터통신·홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 이번 화재로 인한 사망자는 94명으로 늘었다. 이 중에는 진압 과정에서 희생된 소방관 1명도 포함됐다. 부상자는 76명으로 파악됐고, 이 가운데 12명은 위독, 28명은 중상으로 전해졌다.

실종자와 중상자가 많아 인명피해는 더 커질 것으로 보인다. 이번 화재는 1948년 176명의 사망자를 낸 홍콩 창고 화재 이후 77년만에 가장 큰 인명 피해를 낸 참사가 됐다.

▶42년된 노후건물에 보수공사용 ‘대나무 비계’…외벽 타고 불기둥=현지 전문가들은 화재가 급속도로 번진 주요 원인 중 하나로 ‘죽팡’을 지목한다.

웡 푹 코트는 1983년 입주를 시작한 노후 공공 아파트단지로, 사고 당시 대규모 보수공사를 진행 중이었다. 정확한 화재 규명에는 시간이 걸릴 것으로 보이지만, 이 아파트 외벽에 보수공사용 발판으로 설치된 대나무 비계와 공사용 안전망으로 대형 불기둥이 치솟으며 화재 주원인으로 지목된다. 웡 푹 코트에는 2000가구 4800명가량이 거주하고 있다.

대나무 비계는 수천 년 전부터 중국 본토에서 시작된 건설 기법이다. 홍콩에선 1960년대 경제 붐과 함께 건설 붐이 일면서 건축 외벽 작업에 널리 사용해 왔다.

중국 본토는 건설·유지보수 작업을 위해 철근으로 자재를 상당 부분 전환했지만, 홍콩은 여전히 대나무 비계를 엮는 기술을 가진 숙련공 수천 명에 의존해 비계를 세운다. 대나무 비계가 가볍고 유연하며 가격이 저렴하다는 장점 때문이다.

하지만 장점에도 불구하고, 속이 빈 대나무 비계는 화재시 가연성이 높아 강력한 불쏘시개가 될 수 있다. 대나무가 노후할수록 더 불에 잘 타는 점도 위험요인으로 지목된다. 블룸버그통신은 “대나무 비계를 둘러싼 의문은 점점 커지고 있고, 이번 참사는 홍콩 정부가 올해 초 이미 발표했던 ‘공공 공사에서 금속 비계 비중을 높이겠다’는 계획을 훨씬 더 강하게 밀어붙이는 계기가 될 것”이라고 전했다.

▶대참사에 시험대 오른 중국…“홍콩서 본토 반감 분출”=이번 참사가 정치, 국가안보 통제를 강화해 온 중국 정부에 대한 홍콩 시민들의 반감으로 비화할 가능성도 제기된다. 로이터는 “홍콩의 높은 집값과 누적된 불만 속에 이번 참사가 발생한 점도 당국에 대한 분노를 키울 수 있다”고 지적했다.

앞서 시진핑 중국 국가주석은 숨진 소방관과 희생자 가족에게 위로 메시지를 전달하고, 홍콩 당국이 화재 진압·수색·부상자 치료·사후 수습 등을 철저히 수행하도록 지원하라고 지시했다. 중국 중앙정부는 홍콩에 구호 지원 인력을 파견했으며, 중국 본토 기업들도 기부에 나섰다.

화재 수습과 동시에 홍콩 경찰은 이날 오전 아파트 단지 건물 관리회사를 압수수색했으며 아파트 보수공사를 맡은 업체 책임자 3명을 과실치사 혐의로 체포해 조사하고 있다. 홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 이날 페이스북에 올린 글에서 “홍콩 전역에서 대규모 보수공사 중인 아파트단지를 전수조사해 안전 상태를 점검하도록 했다”고 밝혔다. 김영철 기자