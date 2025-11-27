[헤럴드경제=나은정 기자] 부산 영도대교에서 추락한 여성을 60대 선장이 신속하게 구조하면서 큰 사고를 막았다.

부산해양경찰서는 27일 영도 바다에 빠진 여성을 구조한 이호성 선장(64)에게 감사장을 전달했다고 밝혔다.

앞서 지난 20일 오후 1시 36분쯤 영도대교에서 사람이 바다로 떨어졌다는 신고가 해경에 접수됐다. 해경이 구조 인력을 현장에 보내는 사이, 그보다 먼저 현장을 지나던 이 선장이 바다에 떨어진 여성을 발견해 구조했다.

이 선장은 선박 수리를 마치고 귀항하던 중 바다에서 ‘풍덩’ 소리가 나자 주변을 확인하다가 여성을 발견했다고 한다. 그는 배를 즉시 여성 가까이 접근시켜 구조했고, 추위로 떨고 있던 여성에게 자신의 외투를 벗어 덮어 체온을 유지하도록 도왔다.

구조된 여성은 저체온증 증세를 보였으나 다른 건강 이상은 없었으며, 해경은 119를 통해 여성을 인근 병원으로 이송했다.

서정원 부산해경서장은 “이호성 선장의 신속한 구조와 추운 날씨에도 옷을 내어준 따스함 덕에 인명 피해를 막을 수 있었다”고 말했다.