행정장관 “7개동 불길 모두 통제” 참사 속 사망 55명·200여명 실종

[헤럴드경제=박성준 기자] 최소 55명의 사망자와 200여명의 실종자가 발생한 홍콩 고층 아파트 단지 화재가 발생 27시간 만에 진화됐다.

홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 27일 오후 6시(현지시간) 언론 브리핑에서 “신계 타이푸 ‘웡 푹 코트’에서 불이 난 7개 동 건물의 불길이 전부 통제됐다”고 밝혔다.

리 장관은 사망자가 55명에서 변하지 않았으며, 구조대원들이 생존자 55명을 추가로 구조했다고 설명했다. 부상자는 76명으로 집계됐다. 리 장관은 이날 새벽 주민 279명이 행방불명이라고 밝혔으나, 이후 홍콩 소방당국은 실종자 수에 대해 추가 언급을 하지 않고 있다.

이번 화재는 전날 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포 구역의 31층짜리 주거용 아파트 단지 ‘웡 푹 코트’에서 발생했다. 단지 내 8개동 중 7개동에서 불이 났으며, 4개동은 약 10시간 만에 불길이 잡혔으나, 나머지 3개 동은 불기운이 거세 진화에 시간이 걸렸다.

한편, 리 장관은 피해 주민들이 1~2주간 머물 수 있는 유스호스텔과 호텔 1000개 객실을 확보했다며 이후에는 임시 거주용으로 마련된 1800개의 보조 주택에서 머물 것이라고 전했다.