[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 26일 시청 중회의실에서 시장과 부시장을 비롯한 국장 및 부서장이 참석한 가운데 민선8기 공약사업 점검 보고회를 개최했다.

이번 보고회는 민선8기 공약 추진 현황을 종합적으로 점검하고, 부진하거나 미완료된 공약사업에 대해 실질적인 개선책을 마련하기 위해 추진되었다.

보고회는 국장이 국별 완료 공약의 주요 성과를 보고한 뒤, 미완료 공약을 담당하는 부서장이 추진과정에서의 문제점·애로사항·향후 대책을 중심으로 개선방안을 보고하는 순서로 진행되었다.

민선 8기 공약사업은 5대 분야, 총 47개 사업으로 구성되어 있으며 10월 말 기준 32개 사업이 완료되었거나 완료 후에도 계속 추진 중으로 공약 이행률은 84.66%를 기록했다.

올해 완료된 주요 공약으로는 ▷친환경 대중교통 확충 ▷청소년전용카페(Teen터) 확대 ▷다문화 교육 강화 등이 있다.

현재 추진 중인 서울시 남부기술교육원 이전 및 개발사업에 대해 조속히 협약을 체결할 수 있도록 서울시와 긴밀히 협의하고 있으며 신산업 기업 유치를 위해 AI·바이오 등 미래 먹거리 산업 분야의 기업들과도 논의를 이어가고 있다.

군포시는 추진 중인 공약사업들이 차질 없이 완료될 수 있도록 실효성 있는 대안을 마련해 공약의 내실 있는 추진과 시민과의 약속 이행에 더욱 속도를 낼 계획이다.

하은호 군포시장은 “이번 점검 보고회는 공약사업을 시민 눈높이에 맞게 실질적·체계적으로 관리해 나가기 위한 중요한 절차”라며 “특히 부진사업에 대해 구체적이고 실행 가능한 개선방안을 도출해 공약 이행률을 높이고 시민과의 약속을 책임감 있게 지켜 나가겠다”고 밝혔다.