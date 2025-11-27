한국지역난방공사(사장 정용기)가 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동으로 주관하는 ‘2025 지역사회공헌 인정제’에서 기관 최초로 최고 등급인 ‘S등급’을 획득했다고 27일 밝혔다.

‘지역사회공헌 인정제’는 비영리단체와 교류 협력을 통해 지역 주민의 삶의 질 향상과 지역공동체 활성화 등 지역사회의 복지 증진에 공헌한 활동을 다섯 등급으로 평가하는 제도이다.

한난은 ▷ESG 환경경영전략 구축 및 성과 창출 ▷한난존 등 業연계 지역주민 편익 사업 기획·운영 ▷일자리 및 안전 등 지역사회 문제 해결 사업 전개 ▷취약 시설 효율 개선 및 취약 계층 난방비 지원 등 에너지복지 사업 추진 등에서 좋은 평가를 받았다.

정용기 한난 사장은 “금번 S등급 획득은 한난이 지역사회 내에서 책임의식을 가지고 추진한 다양한 사회공헌 활동의 성과가 공식적으로 인정받은 것”이라며, “앞으로도 한난은 깨끗한 에너지로 세상을 따뜻하게 라는 브랜드 슬로건과 같이, 국민 곁에 함께하는 친환경 에너지 공기업으로서 지역사회 복지 향상에 기여하고 ESG 경영 실천에 앞장서겠다”라고 밝혔다.