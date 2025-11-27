내달 8일 최종 후보자 추천 진행 내년 3월 정기주총 거쳐 회장 선임

[헤럴드경제=박성준 기자] BNK금융 임원후보추천위원회는 차기 대표이사 회장 2차 후보군으로 빈대인 BNK금융지주 회장, 방성빈 부산은행장, 김성주 BNK캐피탈 대표, 안감찬 전 부산은행장 등 총 4명을 확정했다고 27일 밝혔다.

임추위는 지난 6일 1차 후보군 7명을 선정한 뒤 외부 전문가 면접과 프레젠테이션 면접 등 3주간 심층 심의를 거쳐 이번 결정을 내렸다. 외부 전문가 면접은 산업과 지역에 대한 식견과 비전, IT와 기술에 대한 대응 역량, 금융 전반에 대한 후보자의 경영철학, 조직관리 리더십 등 세분화한 평가 항목에 대해 임추위원이 아닌 관련 분야 전문가들의 질문과 평가로 진행됐다.

임추위 관계자는 “지난 10월 경영승계 절차 개시 후 그룹 경영승계 계획과 지배구조 모범 관행에 따라 엄정하게 진행해 왔다”며 “특히 임추위원들의 시선에 머물지 않고 다양한 외부전문가의 평가와 의견을 적극 반영하여 2차 후보군을 압축했다”고 설명했다.

임추위는 2차 후보군을 대상으로 심층 면접을 거쳐 오는 12월 8일 최종 후보를 추천할 예정이다. 최종 후보는 이사회 심의·의결을 거쳐 확정된 뒤 내년 3월 정기 주주총회 승인으로 회장에 취임한다. 2023년 3월 취임한 빈대인 현 회장의 임기는 내년 3월까지다.