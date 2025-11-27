[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사(GH)는 제2판교 기업지원허브에서 ‘2025 판교제2테크노밸리 이노베이션 & Meet-Up Day’를 성황리에 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 민간기업과 공공기관 간 협력사업을 모색하고, 입주기업의 성장을 지원하기 위한 다양한 프로그램을 공유하는 자리로 마련됐다. GH를 비롯해

경기도, 경기도경제과학진흥원, 성남시, 제2판교 기업 및 입주기관 관계자 등 100여 명이 참석해 현장의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

프로그램은 경기도의 제2판교 창업생태계 현황 발표로 시작됐다. 이어 혁신기관 및 기업 관계자들이 발표하며, ▷오픈이노베이션 현황 ▷G2블록 스타트업 생태계 조성 혁신사례 ▷G1-1블록 창업보육 우수사례 등 현장에서 실현가능한 구체적인 협력 모델을 제시했다.

발표 후 기관과 기업들이 제2판교 단지 운영에 관해 질의하고 의견을 나누는 참여형 토론을 진행했다. 이는 단순한 정보 전달을 넘어, 입주기업의 실제 필요에 기반한 협력 과제를 현장에서 도출하는 구조로 발전했다는 점에서 의미가 크다.

GH 김용진 사장은 “이번 밋업데이는 제2판교 혁신 생태계를 실질적으로 연결하는 중요한 출발점이 됐다”며, “앞으로도 입주기업이 필요로 하는 지원을 민관이 함께 고민하고 실행하는 구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.

이어 “제2판교가 스타트업의 성장 플랫폼이자 협업의 허브로 자리잡을 수 있도록 지속적인 소통과 지원을 이어가겠다”고 강조했다.