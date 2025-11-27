AI·드론·우주항공 등 미래전 대비 기술 협력 합의

[헤럴드경제=박성준 기자] 안규백 국방부 장관이 스웨덴을 방문해 14년 만에 양국 국방장관 회담을 개최했다.

국방부에 따르면 안 장관은 27일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 폴 욘손 스웨덴 국방부 장관과 만나 국방과 방산 협력 강화 방안을 논의했다.

안 장관은 “한국 국방부 장관으로서 최초로 스웨덴을 방문해 14년 만의 국방장관 회담을 개최하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 6·25 전쟁 당시 의료지원단 파견과 중립국감독위원회 참가 등 한반도 평화에 이바지해온 스웨덴 측에 사의를 표했다.

안 장관은 지난해 3월 북대서양조약기구(NATO)에 가입한 스웨덴이 국방력을 지속 강화하고 있는 점을 평가하면서, 우수한 방산기술을 보유한 스웨덴과의 전략적 협력이 중요하다고 강조했다. 또, 유럽과의 중장기적인 협력에 있어 우수한 방산 기술을 가진 스웨덴과의 전략적 협력이 중요하다고 강조했다.

욘손 장관은 “유럽과 인도·태평양 지역 간 안보 연계성이 심화하는 시점에서 인도·태평양의 핵심 국가인 한국과의 협력이 그 어느 때보다 중요하다”고 화답했다.

양측은 인공지능(AI), 유무인 복합체계, 우주항공, 드론·대드론 기술 등 미래전 대비 국방과학기술 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.