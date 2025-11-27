“허심탄회하게 상의하는 관계 됐으면…유연한 규제환경 구축”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 27일 네이버 데이터센터를 방문해 “기업과 정부 간 협력적이고 투명한 관계는 선진 국가의 척도”라며 인공지능(AI) 산업 육성을 위해 민관 협력에 힘쓰겠다고 밝혔다.

김 총리는 이날 세종시의 네이버 데이터센터 ‘각’에서 최수연 네이버 대표, 김세웅 카카오 부사장, 이준희 삼성SDS 대표 및 관계 부처 차관들과 간담회를 열고 이같이 말했다.

김 총리는 참석자들에게 “새 정부 출범 후 대통령께서 관세 협상과 관련된 전략을 수립하거나 정보를 공유하는 데 있어서 기업의 리더들과 수시로 만났다”며 “외국에서 ‘어떻게 당신 나라는 이렇게 원팀으로 협력해서 하느냐’는 얘기를 들을 정도였다”고 전했다.

이어 “과거에는 정부와 기업이 만나면 음습한 눈으로 봤던 시절이 있지만 지금은 그런 게 없다”며 “허심탄회하게 여러 필요한 일을 나누고 함께 상의할 수 있는 관계가 되면 좋겠다”고 덧붙였다.

참석한 기업 관계자들은 정부 측에 AI 데이터센터 관련 인허가 절차 간소화, 전력계통영향평가 제도 개선, 원활한 전력공급과 데이터 개방·활용 관련 규제 개선 등을 건의했다.

김 총리는 “규제가 산업 발전에 발목을 잡는 일이 없도록 기술 발전과 사회적 요구에 맞는 유연한 규제환경을 구축해 나가겠다”며 “기업은 AI 산업 경쟁력을 키워 세계 시장에서도 통할 수 있는 기술개발과 혁신을 추진해달라”고 당부했다.

정부는 이날 간담회를 계기로 총 67개의 세부 과제로 구성된 ‘AI 분야 규제 합리화 로드맵’을 발표했다.