4년 연속 수상, 은평구 사회적경제의 위상 입증 창업·성장·판로·연대까지…체계적 지원 인정받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 ‘2025년 제7회 전국 지방자치단체 사회적경제정책 평가’에서 ‘정책기반 부문 우수상’을 수상했다.

은평구는 2022년 거버넌스 부문 우수상 ▲2023년 고용노동부 장관상 ▲2024년 사회적경제지원 부문 우수상에 이어 4년 연속 수상을 이어가며 사회적경제 분야 선도 자치구로서의 위상을 재확인했다.

이번 평가는 고용노동부가 후원하고 사회적경제활성화전국네트워크가 주최했으며, 사회적경제 정책에 대한 이해도를 높이고 더 나은 정책을 수립하기 위해 추진됐다.

전국 지방자치단체를 대상으로 ▲사회적경제 정책기반 정비 ▲사회적경제 지원수준 ▲사회적경제 정책성과 ▲사회적경제 거버넌스 등 4개 분야 17개 지표를 기준으로 평가해 최종 11개 자치단체가 선정됐다.

구는 사회적경제활성화 시행계획을 바탕으로 창업·성장지원·판로지원·연대협력 등 각 분야에서 체계적인 정책을 추진해 왔다. 사회적경제 아카데미를 개최하고 사무공간을 제공해 창업 기반을 마련했으며, 기금 융자지원과 경영컨설팅 등을 통해 사회적경제기업 성장지원의 실효성을 높였다.

특히, 올해 개최한 ‘꽃피는 장날’과 ‘제품 전시기획전’은 한국사회적기업진흥원과 서울시와의 협업을 통해 추진돼, 사회적경제 기업의 제품과 서비스를 대중에게 널리 알리고 은평구 사회적경제기업들이 광역 단위로 영향력을 확장하는 계기를 마련했다.

또 ‘사회적경제 지역사회공헌 사업’을 통해 지역 문제 해결에 참여하는 사회적경제기업을 지원하며, 지역사회와 함께 성장하는 지속가능한 협력 기반을 강화했다.

김미경 은평구청장은 “앞으로도 사회적경제기업들이 지역 주민의 삶의 질을 높일 수 있는 수요를 포착, 지속 가능한 혁신 사업 모델을 발굴할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.