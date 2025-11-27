‘2025 강원 Digital Super Week’ 11월 26일~28일 개최

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 제1회 ‘2025 강원 Digital Super Week’를 11월 26일부터 28일까지 3일간 강원대학교 60주년기념관에서 개최한다.

이번 행사는 도내 산·학·연이 한자리에 모여 디지털(AI)분야의 한 해 성과를 공유하고, 디지털산업의 역량 결집과 협력 기반을 강화하기 위해 마련한 것으로, 도가 주최하고 강원테크노파크, 강원정보문화산업진흥원, 원주미래산업진흥원, 강릉과학산업진흥원, 강원ICT융합연구원, 강원대학교 이렇게 6개 기관이 공동 주관했다.

개막식은 11월 27일 오후 1시에 개최되었으며 김진태 지사를 비롯해 ICT 기업, 강원 소프트웨어 진흥기관, 대학, 지자체 관계자 등 300여명이 참석해 도내 디지털 혁신의 방향을 함께 모색했다.

‘강원 Digital Super Week’는 그동안 기관별로 분산·개별 추진되던 디지털 행사를 통합하여 운영 효율성과 성과 확산을 높이고자 마련된 첫 통합행사로 의미가 크다.

기존 단순 성과보고회에서 한 단계 발전하여 기업 성과 전시, 강연 및 세미나, 네트워킹 등 다양한 프로그램을 운영함으로써 산‧학‧연‧관 협업 기반을 확대했으며, 올해 주제인 ‘AX 미래산업 글로벌도시’는 강원이 AI 전환(AX)을 기반으로 미래산업을 이끌어가는 글로벌 혁신도시로 도약하겠다는 비전을 담았다.

도는 이번 행사를 시작으로 매년 핵심 정책과 디지털 트렌드를 반영한 주제를 선정하고, 올해는 춘천, 다음에는 원주, 강릉 중심의 순환 개최를 추진하여 디지털 혁신 분위기를 도 전역으로 확산해 나갈 계획이다.

김진태 지사는 “미국에 슈퍼볼이 있다면, 대한민국 강원도에는 디지털 슈퍼위크가 있다”며, “도에서는 3+3 전략으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.

이어, “춘천 강원정보문화진흥원, 원주 미래산업진흥원, 강릉과학산업진흥원 등 3개 기관이 각기 분산되어 열심히 활동하고 있지만, 이제는 이를 공유하고 융합할 필요성이 있다”며, “올해 춘천에서 시작해 다음에는 원주, 강릉에서 차례로 개최하면 시너지효과가 날 것”이라고 전했다.

또한, “나머지 3은 기업, 대학, 지자체가 기술, 인재, 정책을 결합해 함께 추진해야한다”고 했다.