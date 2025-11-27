넷플릭스·티빙·디즈니+ 등 ‘청불’ 作 동시 흥행 서사·연출·연기로 완성된 강도 높은 장르물 ‘19금’의 통념 변화…“시청 안전장치 활용은 필수”

[헤럴드경제=손미정 기자] 티빙 ‘친애하는 X’, 디즈니+ ‘조각도시’, 그리고 넷플릭스 ‘당신이 죽였다’까지….

겨울의 문턱, 온라인동영상서비스(OTT)들이 야심 차게 오리지널 시리즈가 흥행과 화제성을 동시 접수했다. 우연히도 나란히 흥행 궤도에 오른 이들 드라마의 공통점은 장르적 색채가 짙은 연출, 그에 어울리는 배우들의 연기 변신과 열연 등이 있다. 그리고 모두 ‘청소년 관람 불가’ 등급의 작품이라는 점이 같다.

27일 시장조사업체 컨슈머인사이트에 따르면, 11월 3주 차 OTT K-오리지널 콘텐츠 시청자 만족도 조사 1위부터 3위까지 ‘친애하는 X’와 ‘당신이 죽였다’, ‘조각도시’가 차례로 이름을 올렸다. 전날 발표된 굿데이터코퍼레이션 조사에서도 이들 세 작품은 모두 드라마 부문 화제성 톱 10에 포함됐다.

수위 높은 ‘K-장르물’…글로벌 시청자까지 사로잡아

화제성만큼이나 흥행 성적도 남다르다. 지난 6일 공개된 김유정 주연의 ‘친애하는 X’는 올해 ‘글로벌 진출 원년’을 선언한 티빙의 해외 진출 움직임과 함께 글로벌 플랫폼에도 동시에 공개, 국내·외 시청자들의 호응을 동시에 얻고 있다. 동명의 네이버 웹툰 원작이 가진 강렬하고 파격적인 서사와 분위기를 시리즈로 성공적으로 구현했다는 평가다.

‘친애하는 X’는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분)과 그에게 이용당하거나 짓밟힌 X들의 이야기를 중심으로 펼쳐지는 치밀한 서사를 담은 파멸·멜로·서스펜스 드라마다.

티빙에 따르면, ‘친애하는X’는 지난 6일 공개 이후 3주 연속 티빙의 신규 유료가입 기여자 수 1위를 기록하고 있다. 또 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, 이 드라마는 미국 비키에서 3주 연속 1위, 일본 디즈니+ 최고 1위를 차지했다. 중동과 아프리카 지역에서는 플랫폼 스타플레이를 통해 최고 2위에 올랐고, HBO Max를 통한 아시아태평양 지역 17개국에서도 시청 수 1~2위에 자리매김하며 흥행 중이다.

지난 7일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’도 국내를 넘어 글로벌 시청자들의 관심 속에 공개 4주 차에도 흥행 열기를 이어가고 있다. 플릭스패트롤에 따르면, ‘당신이 죽였다’는 26일 현재 넷플릭스 글로벌 TV쇼 톱10 자리를 지키고 있다. 드라마는 공개 3일 만에 한국과 브라질, 아랍에미리트(UAE), 태국, 베트남, 인도네시아 등 전 세계 22개국 TOP 10에 진입했고, 공개 2주 차에는 넷플릭스 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 1위에 오르는 기염을 토하기도 했다.

‘당신이 죽였다’는 일본 소설 ‘나오미와 가오코’를 원작으로 한 드라마로, 폭력과 방관 속 절망적인 현실을 벗어나기 위해 살인을 결심한 ‘희수’(이유미 분)와 ‘은수’(전소니 분)가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그렸다. 가정 폭력이라는 지옥과, 그 지옥을 살아가는 생존자의 모습을 현실감 있게 그려낸 연출과 배우들의 연기가 돋보였다는 평가다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘조각도시’의 흥행 기세도 심상치 않다. ‘조각도시’는 지난 24일 기준 플릭스패트롤 집계 디즈니+ TOP 10 TV쇼 부문 월드와이드 1위를 달성했다. 지난 5일 공개 이후 대만과 우리나라에서는 19일 연속 1위에 올랐다.

지창욱과 도경수가 주연한 ‘조각도시’는 영화 ‘조작된 도시’의 드라마판 리메이크 작품이다. 평범한 삶을 살던 태중(지창욱 분)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수 분)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마다. 강도 높은 액션과 몰입도 높은 서사 및 서스펜스가 돋보인다는 호평이다.

‘야하다’→‘웰메이드 장르물’…청불의 통념 변화

이 같은 이른바 ‘청불’ 콘텐츠의 흥행은 OTT의 대중화, 그리고 장르물에 대한 선호 증가와 맥을 같이 한다. 방송에 비해 창작과 표현이 자유로운 OTT 드라마의 제작이 늘고 있는 가운데, 장르물이 ‘K-드라마’를 이끄는 한 축으로 부상하면서 자연스레 강도 높은 장르 드라마에 대한 시청자 선호도가 높아지고 있다는 설명이다.

넷플릭스에 따르면, 올 상반기 K-콘텐츠 시청수 상위권에는 7200만뷰를 기록한 ‘오징어 게임 3’를 비롯해 각각 2200만, 2000만 시청 수의 ‘약한영웅 Class 1’과 ‘약한영웅 Class 2’가 포함됐다. 모두 청소년 관람 불가 시리즈다.

OTT 업계 관계자는 “이미 시청자들은 미드(미국 드라마) 등을 통해서 (수위가) 센 장르물에 익숙해져 있다. 그런데 OTT는 구독료까지 받는 입장에서 그러한 장르물을 더 잘 만들어야 한다는 숙제가 있다”고 설명했다. 이어 “기존에 ‘19금’이라고 하면 야하다는 편견이 있었지만, 지금은 그런 개념이 아닌 ‘웰메이드 장르물’에 가까워졌다”면서 “그러한 장르물들이 등급이 높아지는 경우가 늘어난 것이라고 생각한다”고 설명했다.

OTT를 통해 한결 여유로워진 표현의 자유는 제작진에게도 연출의 한계를 벗어나 창작의 영역을 펼칠 기회가 되기도 한다. 그간 지상파 드라마 연출을 주로 맡아 온 ‘당신이 죽였다’의 이정림 감독은 작품 공개 후 진행된 인터뷰에서 “(넷플릭스와의 협업에서) 가장 단순하게는 담배부터 표현의 자유가 확실히 편할 때가 있었다”고 밝히기도 했다.

물론 우려의 목소리는 있다. OTT가 콘텐츠 시장의 핵심 축으로 자리 잡으면서, 드라마나 영화들이 수위 높은 장르물에만 치중되며 다양성을 해치고 있다는 지적이다. 실제 영상물등급위원회의 온라인 등급 분류 서비스 등에 따르면, 지난 6월 기준 최근 2년간 OTT의 청소년 관람 불가 콘텐츠 수는 직전 2년 대비 약 20%가량 증가했다.

OTT 업계는 이 같은 우려에 대해 선을 긋는 분위기다. 전략적으로 청소년 관람 불가 콘텐츠 제작을 늘리거나, 수위만 고려해 제작에 나서는 것은 아니라는 설명이다. 또 다른 업계 관계자는 “OTT가 가지고 있는 다양한 등급, 장르의 제작물들이 많은데, 장르물이 화제가 되는 경우가 많아서 생기는 일이라고 본다”면서 “영상물 자체등급분류 제도 시행 이후 각 플랫폼이 보수적으로 등급을 매기면서 19금 작품이 늘어난 것으로 보일 수도 있을 것”이라고 덧붙였다.

선정성, 폭력성이 짙은 콘텐츠에 대한 어린이·청소년들의 노출 가능성이 높아진 만큼, 부모와 어른들이 적극적으로 보호 장치를 활용해야 한다는 조언도 이어졌다. 한 글로벌 OTT 관계자는 “OTT는 유료이기 때문에 다른 플랫폼보다 어린이들이나 청소년 보호를 위한 기능이 잘 돼 있다”면서 “이런 점들을 활용하면 19금 콘텐츠가 많다고 하더라도 어른들이 안전하게 즐길 수 있는 환경을 만들 수 있을 것”이라고 말했다.