전무 1명 승진·상무 선임 7명 AX 사업 성장 및 통신 경쟁력 강화 집중

[헤럴드경제=권제인 기자] LG유플러스가 27일 오전 이사회를 열고 부사장 승진 3명, 전무 승진 1명, 상무 신규 선임 7명에 대한 임원 인사를 단행했다.

LG유플러스는 이번 인사에서 중·장기 성장을 이끌 ‘인공지능 전환(AX)’에 중점을 뒀다고 강조했다. AI컨텍센터(AICC), AI데이터센터(AIDC) 및 AI 통화앱 ‘익시오(ixi-O)’ 등 미래 핵심 사업 성장을 견인할 인재와, 통신 본업의 경쟁력을 높이고 내실 있는 성장을 뒷받침할 인재 중용에 역점을 뒀다.

유·무선 B2B 통신 사업을 총괄하며 AICC, AIDC 등 AI 중심의 B2B 사업 포트폴리오 변화와 성장을 이끌고 있는 권용현 현 기업부문장은 부사장으로 승진했다.

기술 분야에서는 마이크로 서비스 아키텍처(MSA) 전문가로서 소프트웨어 기술 역량을 기반으로 서비스 혁신을 이끌고 있는 정성권 현 IT·플랫폼빌드그룹장은 전무로 승진했다.

이외 재경 및 위기 관리 조직을 이끌고 있는 여명희 현 최고재무책임자(CFO) 겸 최고리스크책임자(CRO), 인사 전반과 노경협력을 총괄하는 양효석 현 최고인사책임자(CHO)가 각각 부사장으로 승진했다.

<부사장 승진>

▷권용현 기업부문장 ▷양효석 CHO ▷여명희 CFO·CRO

<전무 승진>

▷정성관 IT·플랫폼빌드그룹장

<상무 신규 선임>

▷고진태 전략기획담당 ▷김영진 무선기술담당 ▷김용진 충청영업담당 ▷서남희 CV 담당 ▷신정호 에이전트·플랫폼개발 랩장 ▷이서호 C-TF PM ▷조용성 LG 산하