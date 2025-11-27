부산항만공사와 현대차 ‘AI기반 스마트항만 기술세미나’ 개최

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사는 지난 26일 부산항만공사 대강당에서 현대자동차와 ‘AI 기반 스마트항만 구현’을 주제로 기술 세미나를 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 세미나는 지난 10월 23일 체결한 ‘AI 기반 스마트항만 구현 및 스타트업 생태계 저변 확대를 위한 기술협력 업무협약’의 후속조치로 양측이 보유한 기술 역량을 공유하고 부산항 현장 적용을 위한 실질적 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

양 사는 업무협약을 통해 부산항만공사의 항만 운영 전문성과 현대자동차그룹이 투자·육성하는 사내외 스타트업의 AI·자율주행·로보틱스·UWB 등 첨단 기술을 결합해 부산항 디지털 전환 가속화, 글로벌 경쟁력 강화, 스타트업 기술 실증 생태계 구축을 공동 추진할 계획이다.

이번 세미나에는 실질적인 기술 수요가 있는 부산항 터미널 운영사, 항만 배후단지 입주기업, BPA 임직원 등 100명이 넘는 인원이 참여했다. 현대자동차는 사내외 스타트업 기업과 함께 항만 분야에 적용 가능한 첨단기술 사례 6건을 소개했다.

‘모빈’의 ‘항만 배후단지·터미널 순찰 로봇 연계’를 비롯해 ▷‘모빌테크’의 ‘카메라·라이다 센서 퓨전기술 디지털 트윈 연계’ ▷‘오믈렛’의 ‘AI 기반 항만물류 및 공급망 통합 최적화’ ▷‘오토엘’의 ‘저가소형 라이다 기반 항만 자율주행 모빌리티 연계’ ▷‘웨어비’의 ‘UWB(초광대역 통신) 기반 항만 배후단지 안전시스템 연계’ ▷‘3I솔루션’의 ‘중성자 성분분석기 기반 수출입 컨테이너 스캐너 적용’ 등이 공개됐다.

참석자들은 모빌리티 분야에서 검증된 첨단 기술이 항만 현장에도 실질적으로 적용될 수 있다는 점에서 높은 관심을 보였다. 또 세미나 후반에는 현대차와 관련 스타트업, 그리고 부산항 기업 및 BPA 각 부서가 참여하는 매칭·교류 시간이 마련됐다. 이들은 앞으로도 기술 적용 방안에 대해 구체적인 논의를 이어가기로 했다.

부산항만공사와 현대자동차는 앞으로도 기술 교류·현장 실증·공동 연구 확대 등 지속적 협력을 추진해 부산항 스마트항만 전환과 스타트업 기술 확산을 가속화할 방침이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “AI, 로봇, 자율주행 등 현대차의 첨단 기술이 부산항 스마트화에 새로운 전환점을 마련할 것”이며 “앞으로도 긴밀히 소통하고 협력을 강화해 첨단 기술이 부산항에 뿌리내릴 수 있는 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.