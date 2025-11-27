식품안전 글로벌 선도 국가로 활동

[헤럴드경제=최은지 기자] 세계보건기구(WHO)가 식품의약품안전처를 ‘식품안전 비상대응 분야 협력센터’로 지정했다. WHO가 전 세계적으로 운영하는 센터 중 ‘식품안전 비상대응 분야’에서는 식약처가 세계 최초다.

식약처는 27일 식약처 본부동 1층에서 이를 기념하는 현판식을 개최했다. 식약처는 지난 10여년간 국제식품안전당국 네트워크(INFOSAN)를 도와 식품안전 비상대응 협력을 선도해 온 성과를 인정받았다.

인포산은 식품안전 비상사태나 위해식품 발생 시 신속한 정보 공유와 조정된 대응을 목적으로 2004년 FAO·WHO가 설립한 국제식품안전당국 네트워크로, 현재 약 188개 회원국이 활동하고 있다.

앞으로 협력센터는 WHO와 함께 인포산 회원국의 식품안전이슈 비상상황 대응을 위한 교육·훈련을 실시하고, 식품안전비상대응계획(FSER) 개발 등 기술지원, 인포산 회원국간 협력과 네트워킹 촉진을 위한 글로벌 또는 지역회의 지원에 나선다.

식약처는 이번 WHO 협력센터 지정을 계기로 국제사회에서 우리나라 식품안전 체계와 대응 역량을 알리게 되어 국가 위상이 강화되고, K-푸드 안전성에 대한 국제 신뢰가 제고될 것으로 기대하고 있다.

오유경 식약처장은 “이번 WHO 협력센터 지정은 우리나라 식품안전 비상대응 관리체계가 국제적으로 인정받은 것에 의미가 크다”며 “이를 기반으로 전 세계 식품안전 위기 대응을 선도하는 국가로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

식약처는 앞으로도 국내외 식품 관련 위해정보를 신속하게 파악하고 위기 대응을 위한 역량을 강화하여 국민의 안전한 생활을 위해 최선을 다하는 한편, 식품안전사고 대응과 관련한 우리나라의 국제적 위상을 강화하기 위해 지속적으로 노력할 계획이다.