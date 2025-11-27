본회의 추경호 체포동의안 표결 예정 “정쟁하더라도 민생은 같이 챙겨야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 국회 본회의를 앞두고 여야가 상정 법안을 협상 중인 가운데 더불어민주당은 27일 국민의힘을 향해 “민생 법안은 상임위원회에서 여야가 합의한 건데, 원하는 것을 들어주지 않는다고 (본회의서) 처리하지 않는다는 태도는 제대로 된 정당의 태도가 아니다”고 비판했다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 열린 당 정책조정회의 후 기자들과 만나 “원하는 (국정)조사를 해주지 않는다고 민생 법안에 필리버스터(의사 진행 방해를 위한 무제한 토론)을 한다는 건 매우 바람직하지 않은 태도다. 정쟁은 정쟁대로 하더라도 민생은 같이 챙겨야 한다”며 이같이 말했다.

여야는 본회의 상정 안건 등을 놓고 협상을 이어오고 있다. 국회 법제사법위원회 전체회의를 통과한 90여 건의 법안이 대상으로, 여야가 공동발의한 ‘K-스틸법’(철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법), 해양수산부 등의 부산 이전 및 해양산업 경쟁력 강화를 위한 특별법 등이 대표적이다.

다만 이날 본회의에 12·3 비상계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 국민의힘 의원의 체포동의안 표결이 예정된 데다 대장동 사건 항소포기 관련 국정조사 실시를 놓고 여야가 평행선을 달리면서 민생법안 상정 여부가 불투명한 상황이다. 국민의힘 일각에서는 추 의원 체포동의안 이외 법안을 상정할 경우 필리버스터로 맞서야 한다고 주장하는 것으로 알려졌다.

민주당은 본회의에 앞서 의원총회를 열고 자사주 소각 의무화를 골자로 한 상법 개정안, 권리당원과 대의원 표의 등가성을 맞추는 ‘1인 1표’ 당헌당규 개정, 국회 정치개혁특별위원회 구성 등을 열고 논의할 계획이다. 정개특위 연내 출범 여부를 묻는 질문에 백 원내대변인은 “일단 빠르게 출범하는 걸 목표로 하고 있다”고 답했다.