279명 실종…보수 책임자 체포 시진핑 “희생자들에게 애도”

홍콩에서 26일(현지시간) 발생한 고층 아파트 화재로 최소 44명이 숨지고 279명이 실종됐다. 화재 원인과 관련해 건물 보수 공사 책임자 3명이 과실치사 혐의로 체포됐다.

27일 로이터통신과 현지 언론에 따르면 화재는 전날 오후 2시 52분, 홍콩 북부 타이포 지역의 32층 아파트단지 ‘웡 푹 코트’에서 발생했다. 홍콩 소방당국은 이날 오전 6시 기준 사망자가 44명으로 늘었고, 45명이 위중하다고 밝혔다. 실종자는 279명에 달하며, 사망자 중에는 소방관 1명도 포함됐다.

불은 단지 7개 동 중 4개 동이 약 10시간 만에 진화됐지만, 3개 동은 16시간이 지나도록 여전히 진압 작업이 이어지고 있다. 경찰은 52~68세의 공사 책임자 3명을 체포해 수사 중이다.

이번 화재는 홍콩이 1997년 영국에서 중국으로 반환된 이후 최악의 참사로 기록될 가능성이 크다. 시진핑 중국 국가주석은 희생자들에게 애도를 표하고 피해 최소화를 지시했으며, 존 리 홍콩 행정장관도 “대규모 참사”라고 밝혔다. 당국은 전날 오후 최고 등급인 5급 화재경보를 발령했다. 이는 2008년 몽콕 나이트클럽 화재 이후 처음이다.

단지는 총 8개 동 규모로 약 2천가구, 4800여 명이 거주한다. 당국은 관광버스를 투입해 주민을 긴급 대피시켰다.

피해가 커진 배경에는 1년 넘게 이어진 외벽 보수 공사가 지목된다. 화재 당시 건물은 지난해 7월부터 대규모 공사 중이었으며, 외벽의 대나무 비계와 공사용 안전망, 비닐막 등을 타고 불길이 급속 확산됐다. 홍콩 정부는 올해 초 대나무 비계의 안전성 문제를 이유로 공공 프로젝트 사용 금지를 단계적으로 추진하겠다고 밝힌 바 있다.

또 외벽과 환풍구 등에서 발포 스티로폼이 발견돼 불길 확산을 키운 것으로 나타났다. 일부 주민은 화재경보기가 제대로 작동하지 않았다고 주장했다. 인접 건물까지 이어진 대형 불길과 고온으로 인해 고층부 진화 작업은 크게 제한됐다. 소방당국은 이날 낮은 층부터 수색을 시작할 계획이라고 밝혔다. 정목희 기자