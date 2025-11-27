고위험 해외파생·레버리지 마케팅 억제

[헤럴드경제=박성준 기자] 이찬진 금융감독원장이 연말 금융권 퇴직연금 유치경쟁 등에 따른 급격한 머니무브가 발생하지 않도록 자금시장과 금융사 유동성 상황을 밀착 관리할 것을 주문했다.

이 원장은 27일 한국은행의 기준금리 동결 직후 금융상황 점검회의를 열고 이같이 밝혔다. 이 원장은 금융안정과 소비자보호에 빈틈이 없도록 임직원이 경계심을 가지고 업무에 만전을 기해달라고 당부했다.

그는 “고위험 해외파생상품과 레버리지 상품 투자를 부추기는 이벤트 등 마케팅을 억제하는 등 소비자보호에 만전을 기해달라”고 강조했다. 아울러 증권사별 신용공여 한도·취급 동향을 일일 모니터링하면서 리스크 관리를 강화하고 이상징후 발생 시 선제적으로 대응해야 한다는 점도 강조했다.

금융권 외화자금 조달 여건과 외화유동성은 양호한 상황이나, 일시적 수급 불균형에 대응할 수 있도록 충분한 외화유동성을 확보하기로 했다. 국내외 금융시장 급변동 시 반대매매·마진콜 등이 발생할 수 있는 투자현황과 파급경로 등을 자세히 점검해 잠재위험을 철저히 관리한다.

이 외에도 해외투자나 부동산으로 쏠린 자금이 국내 산업의 혁신성장에 투자되도록 종합투자회사(종투사) IMA 제도 정착, 금융사 자본비율 유인체계 개선 등을 차질 없이 추진하기로 했다.

금감원은 그동안 안정적이던 금융시장이 이달 들어 다소 불안한 모습을 보인다고 평가했다. 다만 이는 단기차익 실현과 연말에 나타나는 수급 불균형, 해외시장 변동 등 비구조적 요인에 따른 것이라는 분석이다.

내년도에는 본격적인 경기 회복과 기업실적 개선을 바탕으로 금융시장의 안정·회복세가 지속될 것으로 전망했다. 그러나 한·미 금리경로의 불확실성, AI 과잉투자 우려, 부동산시장 불안 등 잠재적 불안 요인도 큰 만큼 철저한 대비가 필요한 상황으로 진단했다.