‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 견본주택 3층에서 세계적 유명 작가 작품 8점 전시

故백남준·무라카미 다카시·조지콘도 등 작품 통해, ‘위브더제니스’ 하이엔드 가치·라이프스타일 체감 기회 제공

두산건설(대표이사 이정환)은 오는 11월 28일 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 견본주택에서 하이엔드 브랜드 ‘위브더제니스’와 함께하는 ‘ZENITH GALLERY(제니스 갤러리)’를 개관한다고 27일 밝혔다. 하이엔드 주거와 예술을 결합한 ‘제니스 갤러리’는 문화 콘텐츠와 일상이 공존하는 특별한 체험을 할 수 있는 공간으로 기획되었으며, 첫 번째 특별전으로 세계적인 유명 작가들의 작품을 한 자리에서 감상할 수 있는 전시회를 개최한다.

‘ZENITH GALLERY(제니스 갤러리)’는 충남 천안시 서북구 성정동 일원의 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 견본주택 3층에서 운영되며, 두산건설의 하이엔드 아파트 브랜드 ‘위브더제니스’가 선보이는 문화 공간으로 견본주택을 단순히 유닛을 둘러보는 수준을 넘어, 집과 예술이 자연스럽게 만날 수 있는 공간으로 일상 속 문화 향유를 제안한다.

첫 번째 특별전은 11월 28일부터 약 한 달간 개최되며, 전시장에는 비디오 아트의 거장 故백남준, 숯이라는 새로운 재료로 주목받는 한국 현대미술 작가 이배, 플라워 모티브를 시그니처로 하는 일본 팝아트 작가 무라카미 다카시 미국 현대 미술을 대표하는 작가 조지 콘도 등 세계적인 작가들의 회화 및 조형물 총 8점이 전시된다.

전시 공간은 견본주택 동선과 자연스럽게 연결되도록 구성됐으며, 갤러리 내 관람 인원을 적정 수준으로 제한해 여유로운 감상 환경을 제공할 예정이다. 이를 통해 방문객들은 주거 공간과 예술 작품이 어우러진 분위기 속에서 “집에서 누리는 갤러리 경험”을 체감할 수 있다. 두산건설은 이번 특별전을 시작으로 향후 주요 견본주택을 중심으로 하이엔드 주거와 문화·예술을 결합한 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.

두산건설 관계자는 “제니스 갤러리는 ‘위브더제니스’가 단순한 고급 아파트 브랜드를 넘어, 일상 속에서 문화와 예술을 함께 제안하는 라이프스타일 브랜드임을 보여주는 프로젝트”라며 “이번 특별전을 통해 견본주택을 찾는 방문객들이 두산건설이 생각하는 하이엔드 주거의 방향성과 브랜드가 지향하는 예술적 감성을 자연스럽게 느껴보시길 바란다”고 말했다.

한편, 충청남도 천안시 청당동 일원에 들어서는 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’은 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용 84㎡ 단일 면적으로 구성된 1,202세대 대단지로, 두산건설이 충남에 처음 선보이는 하이엔드 브랜드 단지다. 견본주택에서는 제니스 갤러리와 더불어 두산건설 We’ve 골프단 팬 미팅 등 다양한 현장 프로그램도 함께 진행될 예정이다.