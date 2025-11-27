내년 서울숲에 바이오매스 활용 ‘지구하다’ 정원 버려지는 자원을 다시 살리는 ESG 경영 확대 시민이 체감하는 공익적 자원순환 추진

[헤럴드경제=최은지 기자] 천일에너지는서울시와 ‘2026 서울국제정원박람회 기업동행정원’ 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 서울국제정원박람회는 공원·녹지 공간에 수준 높은 정원을 조성하고 정원 문화 확산을 목표로 2015년부터 이어온 서울시의 행사다.

천일에너지는 보라매공원에서 열린 2025 서울국제정원박람회에서도 기업동행정원을 조성한 바 있다. 자회사 ‘지구하다’의 이름으로 꾸며진 해당 정원은 커피박·플라스틱·폐자재 등 일상 속 버려지는 자원을 업사이클링하는 기술력을 감성적인 친환경 조형물로 구현하며 시민들의 긍정적 반응을 얻었다.

내년 서울숲에서 열리는 박람회에는 천일에너지가 최근 강화하고 있는 ‘폐기물 자원화 및 미이용 바이오매스(전지류·잔목 등)’ 활용 역량을 선보인다. 그간 공공기관·조경업체와 협업해 전지류·잔목 등의 미이용 폐기물을 수거·재자원화한 경험과 폐목재·폐합성수지 등의 업사이클링 역량 토대로 ‘버려진 것이 자연과 다시 만나는 과정’을 정원 속에 녹여낼 계획이다.

정원은 박람회 종료 후에도 존치해 지역 주민들에게 휴식 공간을 제공함과 동시에, 일상에서 자원순환의 가치를 체험할 수 있는 상징적 공간으로 역할을 하게 된다.

천일에너지는 전국 50여개 지방자치단체 및 산하기관과 폐기물 무상 처리 협약을 체결해 왔으며, 최근에는 네이버와 커피박 재자원화 협약을 맺는 등 기업과의 ESG 협력도 강화하고 있다. 특히 올해부터는 전지류·잔목·조경 부산물 등 그동안 활용되지 못했던 ‘미이용 폐기물’ 분야로 사업을 확장하며, 화성·군산 지역에 미이용 바이오매스 처리 시설을 구축하는 등 자원순환 인프라를 넓혀가고 있다.

박상원 천일에너지 대표는 “서울국제정원박람회 참여를 계기로 버려지는 자원에 다시 생명을 부여하는 순환의 가치를 시민에게 더 가까이 전달하고자 한다”며 “앞으로도 공공·기업과 함께 지속 가능한 도시 생태계를 만드는 데 기여하겠다”고 말했다.

이수연 서울시 정원도시국장은 “2025년 보라매 서울국제정원박람회에 이어 2026년 서울숲에도 기업의 특색을 살린 다양한 정원이 조성될 것으로 기대한다”며 “성공적인 박람회 개최를 위해 다양한 민관협력을 지속적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.