- 오피스텔 입주물량 10년來 최저… 비규제·대체 수요까지 겹치며 신축 희소성 ‘급상승’

- 스타필드 청라·서울아산청라병원·하나금융타운 밀집한 新청라 리치존 ‘푸르지오 스타셀라49’

내년 전국 오피스텔 시장이 본격적인 ‘공급 절벽’에 진입할 전망이다.

부동산R114에 따르면 2025년 전국 오피스텔 입주 예정 물량은 1만3,402실로, 최근 10년간 공급이 가장 많았던 **2019년(11만549실)**의 12.1% 수준에 불과하다. 사실상 신축 오피스텔 10채 중 9채가 사라지는 셈으로, 새 오피스텔의 희소성은 그 어느 때보다 커지고 있다.

최근에는 오피스텔의 수요 기반도 더욱 확대되는 흐름이다. 아파트 시장이 청약·대출 규제 강화로 진입장벽이 크게 높아지면서, 비규제 상품인 오피스텔이 대체 주거지로 부상하고 있다. 실거주자들은 낮은 초기 자금 부담과 규제 영향이 적은 장점을 선호하고, 투자자들 또한 전매제한이 없고 임대수요가 안정적인 점에 주목하는 분위기다.

이처럼 수요는 늘어나는 반면 공급은 급감하는 구조가 형성되면서, 시장에서는 신축 오피스텔의 가치가 그 어느 때보다 희귀해지고 있다는 분석이 나온다. 특히 입지와 상품성을 갖춘 새 오피스텔은 ‘공급 절벽기’에서 프리미엄 형성력이 더욱 강해질 가능성이 크다는 평가다.

이 가운데 인천 청라국제도시 新청라 리치존 핵심 입지에 공급되는 ‘푸르지오 스타셀라49*가 주거·투자 대안으로 부상하고 있다. 단지는 인천 서구 청라국제도시 C18BL에 자리하며, 지하 5층~지상 49층, 2개 동, 총 522실 규모로 조성된다. 전용면적은 △114㎡ 174실 △118㎡ 174실 △119㎡ 174실이다.

‘푸르지오 스타셀라49’가 주목받는 이유는 주요 개발호재를 모두 반경 1km 이내에서 누리는 입지 때문이다. 돔구장을 갖춘 스타필드 청라가 단지 바로 앞에 들어서며, 약 800병상 규모의 서울아산병원청라와 하나금융그룹 본사 이전이 예정된 하나금융타운 등 대규모 복합 개발이 집중된 新청라 리치존의 중심에 위치한다. 개발·업무·상업이 밀집돼 있음에도 주변 주거시설은 적어 입지 희소성까지 높다는 평가다.

몰세권 프리미엄도 뛰어나다. 단지는 스타필드 청라 외에도 아시아 최대 규모인 코스트코 청라가 인접하며, 베어즈베스트청라GC, 공촌유수지체육시설, 아라빛섬, 청라해변공원 등 풍부한 레저·공원 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 달튼 외국인 학교 및 의료복합타운 내에 초등학교가 신설 예정이라 양호한 교육여건을 갖춰 압도적인 생활 인프라를 자랑한다.

광역 교통망도 우수하다. 공항철도 청라국제도시역과 수도권제2순환고속도로, 인천국제공항고속도로 등을 통해 인천 및 서울·수도권 각 지역으로의 이동이 편리하다. 특히, 청라국제도시역은 7호선 연장선(2027년 개통 예정)이 공사 중이며, 공항철도•서울지하철 9호선 직결 계획으로 여의도와 강남 접근성도 개선된다. 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 청라하늘대교가 올해 말 개통 예정이다.

지난 1월에는 경인고속도로 연장 및 지하화 사업이 예비타당성조사를 통과했다. 경인고속도로 지하화 사업은 인천 서구 청라동과 서울 양천구 신월동을 잇는 15.3㎞ 구간을 지하화하는 사업이다. 국토부는 사업이 완료되면 인천 청라지구와 여의도 간 이동 거리가 약 17분(40→23분)가량 줄어들 것으로 보고 있다.

상품 경쟁력 역시 눈에 띈다. 서해 바다·베어즈베스트GC 페어웨이 등 오션뷰·필드뷰·시티뷰를 아우르는 조망권(일부)을 확보했으며, 거실 2면 개방형 설계로 채광과 개방감을 극대화했다. 남향 위주 배치, 세대당 1.9대 주차, 호실별 지하창고 제공 등 편의성도 우수하다. 고급 마감재, 조식 서비스 도입 등 고품격 커뮤니티도 예정돼 있어 주거 만족도를 높였다. 각 타입에는 현관 창고, 드레스룸, 팬트리, 카운터형 세면대가 적용돼 공간 활용도를 높였다.

‘푸르지오 스타셀라49’는 현재 미계약분에 한해 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다. 계약 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%이며, 계약금 1차 500만원 정액제를 실시한다. 중도금 무이자 혜택도 적용해 자금 부담을 낮췄다. 비규제 지역에 위치한 주거형 오피스텔로 취득세중과, 실거주 의무, 전매제한 등에서도 자유롭다.

분양사업장(오피스텔 전시관)은 인천광역시 서구 청라동 일원에 위치해 있고, 입주 예정 시기는 2027년 12월이다.