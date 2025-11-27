‘월간 한 모금’ 동참 한화 유통·서비스 부문서 기계 부문까지 참여사 확대돼

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화비전이 장애 아동에 의료비를 지원하는 한화그룹 ‘월간 한 모금’ 사업에 동참한다고 27일 밝혔다.

한화 기계·유통·서비스 부문 4개사는 전날 서울 더 플라자에서 밀알복지재단과 이같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결하고 2억원의 기부금을 전달했다. 기부금은 저소득 장애 아동과 희귀 질환 아동의 수술비, 재활치료비, 보조기구 구입 등에 활용된다.

치료가 시급한 장애 아동을 대상으로 하는 ‘월간 한 모금’은 한화갤러리아와 한화호텔앤드리조트가 지난해 9월 시작해, 올해 11월까지 총 29명을 지원했다. 이달부턴 한화비전과 아워홈도 참여하면서 지원 대상이 더욱 넓어지게 됐다.

내년부턴 안면장애, 화상 흉터, 신경섬유종 등으로 어려움을 겪는 아동들도 의료비 지원 대상에 포함된다. 안면장애 아동은 그간 중증 장애나 희귀 질환 아동에 비해 주목도가 낮아 별다른 지원을 받지 못했다. 의료비 지원과 함께 돌봄 가족에게는 아워홈의 가정간편식 키트를 제공한다.

정형석 밀알복지재단 상임대표는 “적기에 치료받지 못해 어려움을 겪는 장애 아동에게 ‘월간 한 모금’ 사업의 확장은 큰 희망의 신호가 될 것”이라며 “장애아동과 그 가족이 일상 회복의 희망을 이어갈 수 있도록 도움 주신 한화에 감사드린다”고 말했다.

한화비전 관계자는 “치료비 부담으로 어려움을 겪는 장애 아동 가정에 힘을 보태기 위해 동참하게 됐다”며 “‘월간 한 모금’이 장애 아동과 그 가족들에게 의미 있는 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.