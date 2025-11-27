교육 지원, 공영주차장 확대, 창신·숭인 재개발 등 14개 사업 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 11월 26일 구청 10층 교육장에서 ‘주민정책평가단 실천회의’를 개최했다.

이날 행사는 주민 체감도가 높은 ▲문화 ▲교육 ▲혁신 ▲화합 등 4개 분야 14개 사업을 관련 부서장이 직접 평가단에게 알리고 평가받는 자리였다.

먼저 문화 분야에서는 공연문화 중심지 대학로의 매력을 십분 살린 ‘차없는 거리’ 행사, 이전까지는 분산돼 있던 관내 공연과 예술인 정보 등을 하나로 연계한 ‘뉴미디어 플랫폼’ 구축 등을 발표했다.

교육 분야 사업으로는 지역 내 대학교 대학생이 청소년의 역량 강화를 돕는 ‘관학 협력 멘토링 사업’, 공교육 경쟁력을 위해 학교별 수요에 맞는 사업 지원을 위한 ‘교육경비지원 예산 확대’ 등이 있었다.

혁신 분야는 주얼리 산업 활성화를 위한 K주얼리 종로 페스티벌과 포럼 개최, 단순 임가공 형식의 봉제산업을 고부가가치 산업으로 전환 시키기 위한 패션종합지원센터 구축, 공동브랜드 일루셀 운영을 예로 들 수 있다. 아울러 구는 창신·숭인동 일대 민간 재개발 사업과 구기동 모아타운 지정 추진에도 집중한다.

화합 분야 사업으로는 홍지취락지구 공영주차장, 창경궁로-혜화교차로 도로공간 복합개발 등 공영주차장 건립이 있었다. 구는 공약사업 외에도 삼청동에 178면, 창신동에 176면, 옥인동에 90면 규모의 공영주차장과 주민 편의를 위한 체육시설, 종로 첫 청소년문화의 집 건립을 추진했다.

이날 참여한 주민정책평가단 13명은 “인공지능(AI) 기술을 활용한 청소년 교육 사업을 통해 미래인재를 양성하면 좋겠다”, “재개발 사업을 신속히 하되, 공사 중 교통 대책도 마련해 구민 불편을 최소화해야 한다” 등의 의견을 제시했다.

종로구는 내년에도 버스 교통비 사업 등 일상의 변화를 체감할 수 있는 정책을 바탕으로 지속 가능한 도시 발전을 견인할 계획이다.

정문헌 구청장은 “주민분들에게 처음 드린 약속을 실천하기 위해 부단히 노력하고 있다”며 “책임 있는 행정을 흔들림 없이 이어가면서 믿음에 보답하겠다”고 밝혔다.