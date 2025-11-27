- 제7회 119구급활동 경연대회․강의연찬대회 참가자 전원 수상 쾌거

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전소방본부(본부장 김문용)는 소속 구급대원들이 소방청 주최 제7회 ‘119구급활동 경연대회’와 ‘구급전문교육사 강의연찬대회’에서 모두 수상하는 성과를 거두며, 현장 대응 능력과 구급교육 역량을 전국적으로 인정받았다.

해당 대회는 지난 24일과 26일 부여 롯데리조트에서 열렸으며, 전국 119구급대원의 전문성 향상과 교육체계 강화를 위해 매년 개최되는 소방 분야 대표 경연이다.

‘119구급활동 경연대회’는 전국 99명의 구급대원이 참여해 소아 심폐소생술 등 4개 종목을 평가받는 대회로, 대전소방에서는 3명의 구급대원이 출전해 ▷전국 3위(행정안전부장관상) 소방사 윤동휘 ▷전국 9위(소방청장상) 소방사 임윤호 ▷전국 16위(소방청장상) 소방교 박찬욱 등 우수한 성적을 거뒀다.

또한, 각 시‧도 소방본부에서 선발된 19개 팀이 출전한 ‘구급전문교육사 강의연찬대회’에서도 대전소방(소방위 염동혁․김영찬, 소방교 강영석, 소방사 전선우) 팀이 본선에 진출해 장려상을 수상하는 쾌거를 올렸다.

김문용 대전소방본부장은 “이번 성과는 대전의 구급대원들이 시민의 생명을 지키기 위해 평소 갈고닦아온 역량이 빛을 발한 결과”라며 “앞으로도 전문교육과 실전 능력을 지속적으로 강화해 시민에게 더욱 신뢰받는 응급의료 서비스를 제공하겠다”고 말했다.