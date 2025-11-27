정책사업 전반에 걸쳐 모든 사업에 대한 성과 면밀하게 검토 “사회복지분야 예산 증가…맞춤형 복지서비스 통해 지역주민 삶 챙길 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 금천구(구청장 유성훈)가 2026년도 예산안 7511억 원을 편성해 구의회에 제출했다.

내년도 예산안은 올해 예산 7649억 원 대비 138억 원 감소(△1.8%)한 규모다. 일반회계 7331억 원, 특별회계 179억 원으로 구성됐다.

일반회계 기준 정책사업에는 ▲ 사회복지 4,377억 원 ▲ 도시기반시설 관리 및 환경 568억 원 ▲ 일반공공행정 383억 원 ▲ 교육·문화 및 관광 261억 원 ▲ 보건 198억 원 등을 반영했다.

구는 예산 총액 규모 감소에 대응하기 위하여 정책사업 전반에 걸친 강도 높은 세출 구조 조정을 위해 모든 사업에 대한 성과를 면밀하게 검토했다고 설명했다.

특히 신규사업의 경우 페이 고(pay-go‧예산 확보 방안 강구 후 신사업 개시) 원칙을 적용하는 등 우선순위별 예산편성을 통해 긴축 재정의 기조 속에서도 지역주민 삶의 기본을 최우선으로, 미래 성장을 준비하는 데 주력했다.

내년도 예산 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 사회복지분야다. 전체 예산이 감소한 것과 달리 사회복지분야 예산은 올해 대비 251억 원이 증가하여 전체 예산의 59.7%에 달하는 4377억 원이 편성됐다.

생계급여, 기초연금 등 취약계층 지원에 다수 재정이 투입되는 한편 금천형 통합돌봄 지원 체계화 등을 비롯한 맞춤형 복지 서비스를 통해 촘촘한 복지망을 구축하기 위한 조치라고 구는 설명했다.

이와 함께 민생경제에 115억 원을 편성한 것도 눈에 띈다.

서울시 최초로 추경을 통한 민생회복 소비쿠폰 51억 원을 지원하며 지역경제 활성화에 앞장서 온 만큼, 구는 지역 상권과 G밸리, 일자리 살리기 등에 모든 역량을 집중하여 민생회복 및 미래성장을 지속적으로 뒷받침할 예정이라고 덧붙였다.

유성훈 금천구청장은 “2026년은 어려운 재정 여건으로 구의 살림을 이끌어 나가기에 결코 쉬운 해는 아니지만, 금천은 위기를 이겨내는 작지만 강한 힘을 가진 도시”라고 강조했다.