12월 3일까지…130명 추첨, 모바일상품권 제공

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시(시장 백영현)가 시민과의 소통을 강화하기 위해 시정 소식지 ‘포천소식’ 구독 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 12월 3일까지 진행되며, 시정 소식지 ‘포천소식’을 구독하면 별도의 절차 없이 자동으로 이벤트에 응모된다.

‘포천소식’은 총 24면으로 구성된 월간지로, 기획, 시정소식, 문화, 일자리, 생활정보 등 포천의 주요 현안과 시민들에게 유용한 생활 밀착형 정보를 종합적으로 제공하고 있다.

이벤트 참여 방법은 포천시청 공식 누리소통망(SNS)에 게시된 이벤트 글에 ‘좋아요’와 댓글을 남기고, 네이버폼을 통해 소식지 구독을 신청하면 된다.

시는 참여자 중 추첨을 통해 총 130명에게 다이소 모바일상품권 1만원을 제공할 예정이다.

김병섭 홍보담당관은 “이번 이벤트를 통해 다양한 생활정보와 시정 소식을 신속하게 전하는 ‘포천소식’을 더 많은 시민들에게 알릴 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 시민과의 소통을 확대하기 위한 다양한 노력을 지속하겠다”고 했다.