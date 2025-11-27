분양가상한제 적용·중도금 무이자 556가구 청약 12월 1일 시작

[헤럴드경제=정주원 기자] 우미건설이 경기 화성 남양뉴타운에서 5년 만에 분양가 상한제 단지 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’를 공급한다.

오는 28일 견본주택을 열고 본격 청약 일정에 돌입하며, 84㎡(이하 전용면적) 단일로 구성된 556가구 규모로 조성된다. 합리적 분양가와 강한 교육·교통 인프라가 실수요층의 높은 관심을 끌 것으로 전망된다.

청약 일정은 12월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위이며 당첨자 발표는 10일, 정당계약은 21일부터 23일까지 진행된다. 단지는 경기 화성시 남양읍 남양리 2198번지 일원에 지하 2층~지상 24층, 6개 동 규모로 들어선다.

분양가 상한제를 적용해 84㎡ 기준 4억원 초·중반대에서 공급될 예정이며, 1차 계약금 1000만원 정액제를 도입해 초기 부담을 낮췄다. 중도금 무이자 혜택도 제공돼 입주 시까지 계약금 외 추가 자금 부담 없이 내 집 마련이 가능하다.

‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’는 교육여건이 우수한 입지에 자리하며, 단지 바로 앞 새동초·중학교가 2026년 3월 개교를 앞두고 있다. 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등 생활 인프라도 가깝다.

교통환경도 개선되고 있다. 지난해 말 서해선 서화성~홍성 구간이 개통된 화성시청역 접근성이 뛰어나고, 서해선과 신안산선 개통 시 대곡·김포공항·시흥시청과 여의도 등 주요 업무지구 이동이 한층 빨라질 전망이다. 또 예비타당성조사를 통과한 ‘서해선 KTX 연결’ 사업이 완료되면 홍성~서울 용산 이동시간이 45분대로 단축될 것으로 예상된다.

브랜드 ‘린’의 특징인 커뮤니티 시설로 ▷피트니스클럽 ▷주민카페 ▷맘스라운지 ▷스크린골프장 ▷탁구장 등이 들어서고, 남녀 독서실과 작은 도서관 등 학습공간도 마련된다.