“시민과의 적극적인 소통이 이뤄낸 결실”

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)가 지난 26일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제11회 2025 올해의 SNS’ 시상식에서 블로그 부문 최우수상을 수상했다.

‘올해의 SNS’는 사단법인 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하고 과학기술정보통신부가 후원하는 공신력 있는 국내 대표 SNS 시상식으로, 올해로 11회째 이어지고 있다.

특히 올해는 블로그 부문에만 100여 기관이 출품하는 등 예년보다 높은 경쟁률을 자랑한 것으로 알려져 이번 수상에 더욱 이목이 집중된다.

남양주시는 ▷대표 캐릭터 크크, 낙낙과 정약용을 활용한 특색있는 콘텐츠 기획 ▷SNS 서포터즈의 눈으로 전한 생동감 넘치는 명소 소개 ▷시민과의 적극적인 소통 등 다양한 항목에서 높은 평가를 받았다.

시는 이 밖에도 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 카카오톡채널, 당근 등 다양한 세대가 활용하는 주요 SNS 플랫폼을 통해 시민과 적극적으로 소통하며 정보 사각지대가 발생하지 않도록 세심한 노력을 기울이고 있다.

강호진 홍보담당관은 “이번 수상은 시민과의 적극적인 소통이 이뤄낸 결실”이라며 “앞으로도 시민 모두가 공감할 수 있는 콘텐츠 제공을 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.

한편 시는 지난 10월 실시한 공식 SNS 만족도 조사에서도 2년 연속 만족도 90% 이상이라는 답변을 얻으며 이용자들로부터 높은 만족도를 확보했으며, 특히 신속한 정보 전달과 원활한 소통에서 호평을 받은 바 있다.