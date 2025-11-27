- 김태흠 지사, 27일 ‘충남 소상공인연합회 한마음 대축제’ 참석

[헤럴드경제= 이권형기자] 김태흠 충남도지사는 27일 홍성 청운대 신애관에서 열린 ‘충남 소상공인연합회 한마음 대축제’에 참석해 행사 개최를 축하하고 도내 소상공인을 격려했다.

소상공인의 날(11월 5일)이 있는 이달을 기념해 충청남도소상공인연합회가 주최·주관한 이번 행사는 소상공인의 사회적·경제적 지위를 향상하고 소상공인 간 소통·화합하는 축제의 장으로 마련했다.

김 지사와 홍성현 도의장, 강승규 국회의원, 이용록 홍성군수, 송치영 소상공인연합회 중앙회장, 조세제 소상공인연합회 충남지회장, 이상근 도의회 교육위원장, 이종화 도의원, 김윤우 충남지방중소벤처기업청장, 박경모 소진공 대전세종충남지역본부장, 지역 소상공인, 도민 등 500여 명이 참석한 가운데, 이번 행사는 식전 공연, 유공자 표창, 희망의 불 점등식, 부대행사 등의 순으로 개최했다.

이날 행사에선 소상공인 권익 증진 및 지역경제 발전에 공헌한 소상공인·우수단체에 도지사 표창 등 총 21점이 수여돼 소상공인의 자긍심을 높였다.

이어 소상공인 간판이 켜지면서 골목 전체로 밝아지는, 활력 넘치는 공동체를 상징하는 희망의 불 점등식을 통해 소상공인의 밝은 미래를 표현했다.

아울러 이날 축제에선 소상공인 플리마켓 행사 등 특산품 전시·판매·홍보와 경품 추첨 등 다양한 부대행사를 추진해 소상공인과 지역 주민이 함께 어울리는 시간도 가졌다.

이 자리에서 김 지사는 “매일 가게 문을 열고 지역에 활력을 불어넣고 있는 지역 소상공인이 있어 충남이 하루하루 나아가고 있다”라면서 “25만 충남 소상공인이 힘을 내야 우리 경제 전체가 살아 움직일 수 있다”고 강조했다.

이어 김 지사는 “내년에는 소상공인 안심케어 예산을 7억 원에서 50억 원으로 늘리고 130억원 규모의 골목상권 개발사업도 신설해 소상공인의 자생력을 높일 것”이라며 “‘뿌리 깊은 나무가 좋은 열매를 맺는다’라는 말을 명심하고 25만 소상공인의 소중한 삶의 터전을 지켜나갈 것”이라고 덧붙였다.