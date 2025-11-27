- 탑위성 13기 목표 궤도 안착, 비행 성능 검증 성공 - 누리호 신뢰성 제고와 독자적 우주수송 역량 재확인

[헤럴드경제=구본혁 기자] “누리호 4차 발사 성공으로 대한민국은 독자적 우주 수송능력을 갖추게 됐다. 향후 대한민국이 세계 5대 우주강국으로 도약하는데 모든 힘을 쏟겠다.”(배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관)

국내 독자기술로 개발한 한국형발사체 누리호가 4번째 도전에서도 성공하면서 대한민국 우주개발 역사를 새로 썼다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 27일 국내 우주 수송 능력을 확보하기 위한 누리호 4차 발사가 성공했다고 공식 발표했다.

누리호는 27일 1시 13분 00초에 발사, 항우연은 발사체 비행정보를 담고 있는 원격수신정보(텔레메트리)를 초기 분석한 결과 누리호가 차세대중형위성 3호와 12기의 큐브위성을 목표 궤도인 600km에 성공적으로 분리·안착한 것을 확인했다.

누리호는 발사 후 정해진 비행시퀀스에 따라 모든 비행 과정이 정상적으로 진행됐다.

또한 누리호 1, 2, 3단 엔진 연소와 페어링 분리가 모두 정상적으로 이루어져 누리호에 탑재된 차세대중형위성 3호와 큐브위성 12기의 분리까지 모두 성공했다.

주탑재위성인 차세대중형위성 3호는 1시 55분경, 남극 세종기지 지상국과 첫 교신을 통해 태양전지판의 전개 등 위성 상태가 정상임을 확인했다.

부탑재위성 12기는 각 위성별 교신 수신 일정에 따라 순차적으로 지상국과 교신을 진행하며, 이를 통해 위성 상태를 확인할 예정이다.

지난 누리호 2, 3차 발사 성공에 이어 오늘 4차 발사까지 연속으로 성공함으로써, 누리호의 신뢰성이 한층 향상되었을 뿐만 아니라 우리나라가 독자적인 우주 수송 능력을 확보하여 자주적인 국가 우주개발 역량을 갖추었음을 다시 한번 대내외에 입증했다.

체계종합기업인 한화에어로스페이스은 발사체의 제작·조립을 총괄하고 항우연 주관의 발사 운용에도 참여, 민관이 공동으로 준비한 발사가 성공했다는 점에서 의미가 크다.

윤영빈 우주항공청장은 청장은 “정부는 앞으로 2027년까지 누리호를 2차례 더 발사함과 동시에 누리호보다 성능이 향상된 차세대발사체 개발을 추진여, 우리나라의 우주 개발 역량을 더욱 키워 나갈 계획”이라고 강조했다.

이어 “따뜻한 격려와 성원을 보내주신 국민 여러분과, 누리호 4차 발사 성공을 위해 땀과 열정을 아끼지 않고 혼신의 노력을 하신 항우연과 산업체 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다.