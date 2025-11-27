[헤럴드경제=구본혁 기자] “카운트다운 5, 4, 3, 2, 1 발사.”

국내 독자기술로 개발한 한국형발사체 ‘누리호’가 27일 오전 1시 13분 전남 고흥 나로우주센터에서 성공적으로 발사됐다.

이날 누리호는 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 지상 고정장치가 해제되면서 붉은 화염과 검은 연기를 내뿜으며 힘차게 하늘로 솟아올랐다. 누리호는 이륙 2분 5초 후 고도 63.4km에서 1단이 분리된다. 3분 54초 후 고도 201.9km에서 페어링(위성보호 덮개)이 분리된다.

4분 32초 후 고도 257.8km에서 2단이 분리되고 3단 엔진이 가동을 시작한다. 발사 13분 27초 후 목표궤도인 600.2km에 도달하면 탑재 위성 분리가 시작된다. 주탑재위성인 차세대중형위성 3호를 시작으로 부탑재위성인 큐브위성 12기가 2기씩 20초 간격으로 각각 사출된다.

위성을 분리한 누리호는 위성과 충돌을 막기위한 회피기동을 실시하며 남은 연료를 배출하고 21분 24초만에 우주 비행을 마치게 된다. 1단, 페어링, 2단 예상 낙하지점은 발사장에서 각각 약 430km, 약 1585km, 약 2804km 떨어진 공해상으로 예측된다.

우주항공청은 차세대중형위성 3호가 목표궤도에 정확하게 안착하면 누리호 4차 발사가 최종 성공한다고 설명했다.