MS·KAIST 전문가 대거 참여… 직업훈련·교육행정 전반 AI 활용 사례 공유 교·강사·HRD 관계자 150명 참석… “미래 평생직업능력개발 표준 제시”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국기술교육대학교(KOREATECH)가 직업훈련과 평생직업능력개발 전 영역에 인공지능(AI)을 접목한 ‘AI+X’ 혁신 모델을 확산하기 위해 대규모 컨퍼런스를 열었다.

한국기술교육대는 26일 교내 다담미래학습관에서 직업훈련 교‧강사, HRD 전문가 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘2025 평생직업능력개발 AI+X 혁신 컨퍼런스’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 정부가 추진하는 ‘AI 3대 강국 도약’, ‘전 국민 AI 역량 강화’ 전략에 발맞춰 마련됐다.

기조강연에는 마이크로소프트(MS) 최윤석 전무가 참여해 ‘2026 AI 기술 트렌드로 보는 기술·교육의 새로운 기회’를 소개했다. 이어 KAIST 이상완 교수가 ‘뇌과학 기반 AI+X 교수·학습 전략’ 특별강연을 진행하며 인간 학습과 첨단기술이 결합한 미래 교육 모델을 제시했다.

핵심 프로그램은 한국기술교육대가 실제 현장에서 운영 중인 ‘5대 AI+X 혁신 사례’ 발표였다. 대학 미래교육혁신처, 능력개발교육원, 직업능력심사평가원, 온라인평생교육원, 산학협력단이 참여해 ▷AI 기반 문제해결(PBL) 중심 훈련과정 설계 ▷AI 기반 직업훈련 과정심사 도입 방향 ▷데이터 기반 학생성장지원 플랫폼 ▷차세대 STEP(스마트직업훈련플랫폼)의 실시간 맞춤형 학습지원 모델 ▷연구성과 자동수집 기반 기술이전 플랫폼 등을 공개했다.

대학 측은 “한국기술교육대는 정규교육부터 평생직업능력교육, 직업능력심사평가, 산학협력까지 아우르는 평생직업능력개발 허브 대학으로서 이번 컨퍼런스를 통해 미래 직업능력개발의 발전 방향을 제시했다”고 설명했다.

유길상 총장은 “AI 대전환 시대의 직업능력개발은 단순한 디지털 도입을 넘어 융합(Convergence)으로 나아가야 한다”며 “이번 컨퍼런스를 계기로 AI+X 성과를 지속 축적·공유하고 허브 기관으로서 역할을 강화하겠다”고 말했다.