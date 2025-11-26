[헤럴드경제=박혜림 기자] 팀네이버가 헬스케어 사업 강화에 속도를 내고 있다.

네이버클라우드는 26일 디지털 헬스케어 기업 ‘세나클’에 추가 투자를 단행하며 최대주주 지위를 확보했다고 밝혔다.

네이버클라우드는 기존에 세나클의 지분 8.8%를 보유하고 있었다.

팀네이버는 최근 헬스케어 분야를 신성장 동력으로 삼고 관련 분야에 투자를 이어가고 있다.

올해에는 국내 대표 임상시험 플랫폼 기업 제이앤피메디, 체성분분석 글로벌 1위 기업 인바디에 투자하며, 헬스케어 플랫폼 고도화, AI와 데이터 기술 결합, 글로벌 진출 등을 적극 협력하고 있다. 특히 인바디와는 시니어케어 고도화, 데이터 기반 초개인화 헬스케어 등을 논의 중이다.

최인혁 네이버 테크비즈니스 대표는 “기술적 완성도, 플랫폼 확장성을 두루 갖춘 세나클과 함께 의료기관 핵심 인프라인 EMR 기반으로 의료 기관 내 업무 전반과 외부 기관과의 연계에 새로운 혁신을 이룰 것”이라고 말했다.

위의석 세나클 대표도 “제품 경쟁력을 지속적으로 발전시켜온 세나클은 네이버와 함께 최근 증가하는 AI 진료 지원 수요와 서비스 안정성 강화에 적극 대응할 수 있을 것으로 기대한다”면서 “네이버가 지향하는 디지털 헬스케어의 다양한 가치를 하나로 연결하는 ‘오름차트’를 함께 만들어갈 예정”이라고 덧붙였다.

세나클은 1차 의료기관을 위한 클라우드EMR(Electronic Medical Record, 전자의무기록) 서비스 ‘오름차트’, 환자용 건강관리 애플리케이션 ‘클레’ 등을 서비스하며, 내과, 이비인후과, 소아청소년과 등 다양한 진료과목을 공략하는 기업이다. 지난 9월 미국 타임(TIME)과 글로벌 데이터 전문기관 스태티스타(Statista)가 선정한 ‘2025 세계 최고의 헬스테크 기업’에 선정된 바 있다.