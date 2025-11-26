경기 광주 5물류센터서 짐 나르던 근로자 올 3월 계약직 입사, 새벽 시간대에 근무

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 광주시 한 쿠팡 물류센터에서 새벽 작업을 하던 50대 남성 근로자가 쓰러진 뒤 숨졌다.

26일 경기 광주경찰서 등에 따르면 이날 오전 2시 4분쯤 경기광주 5물류센터에서 A씨가 갑자기 쓰러졌다. A씨는 인근 병원으로 이송돼 치료 받던 중 숨졌다.

단기 계약직 근로자였던 A씨는 당시 지게차에 올려진 물건을 수레에 싣고 옮기는 작업을 하고 있었던 것으로 알려졌다.

그는 사고 전날인 오후 6시 30분부터 이날 오전 3시30분까지 근무가 예정돼 있었다.

쿠팡풀필먼트서비스(CFS)에 따르면 A씨는 지난 3월 계약직으로 입사했으며 최근 3개월간 주당 평균 근무일수는 4.8일, 주당 평균 근무시간은 41시간이었던 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 A씨 시신에 대한 부검을 의뢰할 예정이다.

불과 닷새 전인 지난 21일에도 쿠팡 물류센터에서 야간 근무를 하던 근로자가 쓰러져 숨지는 사고가 있었다. 당시 밤 10시30분쯤 경기 화성시 신동에 있는 쿠팡 동탄1센터 내 식당에선 30대 노동자 B씨가 쓰러져 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 숨졌다.

경찰은 국과수로부터 B씨의 사인이 지병에 의한 것으로 추정된다는 구두 소견을 받고 자세한 경위를 파악 중이다.

지난 8월 20일에도 오후 9시 11분께 용인시 처인구 소재 쿠팡 물류센터에서 냉동창고 물품 분류 작업을 하던 50대 C씨가 쓰러져 숨졌다.

쿠팡풀필먼트서비스 관계자는 “삼가 고인의 명복을 기원한다”며 “회사는 유가족 지원에 모든 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

이어 “사인은 수사기관에서 부검 등을 통해 파악할 것으로 알고 있다”며 “고인과 관련해 확인되지 않은 억측은 삼가주시기를 부탁드린다”고 했다.