튀르키예 140여명의 교민과 타운홀 미팅

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 튀르키예를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 앙카라 시내의 한 호텔에서 현지 동포들을 만나 간담회를 가졌다.

140여명의 교민이 참석한 행사는 이 대통령의 모두발언 뒤 비공개로 대화를 이어가던 기존 방식과 달리, 취재진에 공개된 상태로 교민들이 현지에서 느끼는 어려움이나 건의 사항에 대해 자유롭게 대화하는 ‘즉석 타운홀미팅’ 형태로 진행됐다.

이 대통령은 우선 격려사에서 “튀르키예와 대한민국은 특별한 관계로, 앞으로 서로 의지하고 협력하며 함께 갈 예정”이라며 “교민들이 그 가교 역할을 해 주고 있다. 교민들은 대사보다 더 중요한 대한민국의 얼굴”이라고 말했다.

그러면서 “대한민국 국민은 5200만명, 교민들까지 하면 6000만명이다. 국민 한 분 한 분이 다 우리나라의 주인 아니냐”며 “그분들 개인의 목소리가 다 중요하다. 오늘은 하고 싶은 얘기를 다 하시도록 기회를 드리겠다”고 밝혔다.

이 과정에서 “이재명 흉을 봐도 괜찮다. 언론인들도 (행사장 안으로) 다시 들어오시라”며 공개적이고 자유롭게 토론하겠다는 의지를 거듭 피력했다.

이후 본격적으로 동포들의 발언이 이어졌다.

자신을 ‘한국전 참전용사 기념사업회 회장’이라고 밝힌 한 교민은 “참전용사 중 실종된 분이 890여분 계신다. 이분들에게 생존해 돌아온 분들과 동일하게 훈장과 표창장을 줬으면 좋겠다”며 여기에 힘을 보태달라고 요청했다.

그러면서 “이스탄불과 참전용사 추모공간 건립을 위한 논의가 진행 중”이라며 사업이 잘 진척되도록 외교적 노력을 기울여달라는 건의도 했다.

이에 이 대통령은 “대사관에서 (추모공간이 잘 조성되도록) 챙겨달라. 본국 정부와 튀르키예 정부도 협의해달라”며 “건설비용 등은 본국에서 지원해줄 수 있을지 검토해달라”고 화답했다.

이 대통령은 아울러 보훈 유공자에 대한 예우를 강화할 필요가 있다면서 “국가보훈부 장관에게 참전 전사자 (지원 확대) 관련 특별 지시를 해 놓은 상태”라고 설명하기도 했다.

간담회 중에는 ‘혼인비자’로 입국한 한국인의 경우 배우자가 사망하거나 이혼을 하면 15일 안에 튀르키예를 떠나야 하는 규정이 있어 어려움이 많다는 의견, 한국어 학습 수요가 늘어나는 가운데 교수들이 노동비자를 잘 받을 수 있도록 도와달라는 건의 등도 이어졌다.

이 대통령은 “비자제도의 경우 (튀르키예가) 모든 국가에 적용하고 있는 시스템인 만큼 한국 교민들에 대해 특별히 제도를 바꾸기가 쉽지는 않다”면서도 “마침 튀르키예 대통령이 ‘대한민국은 형제의 나라’라고 했으니 예외를 검토해달라고 요청해보겠다”고 말했다.

이 대통령은 끝으로 “대한민국이 ‘걱정되는 나라’에서 ‘걱정되지 않는 든든한 나라’로 바뀌어 가는 중”이라며 “여러분이 나라를 걱정하는 것이 아닌, 대한민국이 여러분을 걱정하며 든든한 지지자가 돼 주도록 하겠다”고 강조했다.