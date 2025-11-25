[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회(의장 전은혜)가 지난 17일부터 진행된 9일간 2025년도 행정사무감사를 마무리했다.

행정사무감사특별위원회(위원장 신진호)는 이번 감사 기간 동안 구정 전반을 점검, 정책 개선을 위한 실질적 방안을 모색하고자 예산집행의 효율성과 형평성, 주요 현안 사업 추진 현황 등을 살펴보았다.

의회는 17일 개회식을 시작으로, 19일까지 3일간 개별감사를 진행, 20일부터 이틀간 부서·기관별 질의응답 형식의 감사를 진행했다. 24일에는 동 주민센터 감사를 통해 8개 동 현장 방문 및 행정업무 처리 전반에 관하여 개선과 시정을 요구했으며, 25일 강평을 마지막으로 행정사무감사를 마무리했다.

신진호 행정사무감사특별위원장은 총평을 통해 “올해는 통합청사 환경조성으로 의회와 집행부 간 소통 및 준비 과정이 한층 원활해졌고, 부서별 현황에 대해 심층적인 검토가 가능했다”며 “지적된 사항들은 반드시 보완하여 선도적인 행정 체계를 구축할 수 있도록 힘써달라”고 말했다.

아울러, 감사 진행과 관련하여 향후 ▲ 감사 기간 중 구청 주관 행사 및 교육 등 개최 지양 ▲ 개별감사 기간 축소 검토 ▲ 상임위원회별 감사 실시 방안 논의를 당부했다.

광진구의회는 12월 17일 제4차 행정사무감사특별위원회에서 2025년도 행정사무감사 최종 결과보고서를 채택할 계획이다.