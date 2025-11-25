크리스마스 트리 함께 만들며 대화... 20~60대 1인 가구 여성 15명 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 강서구청장이 25일 청년·중장년 1인 가구와 크리스마스 트리를 만들며 특별한 소통에 나섰다.

진 구청장은 이날 20~60대 1인 가구 여성 15명과 함께 강서구 가족센터에서 열린 ‘크리스마스 트리 만들기’ 수업에 참여했다.

수업은 소통의 시간과 트리 만들기로 구성됐다. 먼저 참가자들은 간단한 자기소개를 하며 첫 만남의 긴장을 풀었다. 사는 지역과 나이는 달랐지만 수업에 대한 설렘과 기대감은 같았다.

수업은 화기애애한 분위기에서 1시간 넘게 진행됐다. 참가자들은 블루버드, 비단향, 편백나무, 트리 장식품 순으로 꾸미며 나만의 트리를 완성했다.

60대 직장인 이모 씨는 수업 내내 들뜬 마음을 감추지 못했다. 이 씨는 “참여하기 위해 오후 반차를 내고 트리와 어울리는 붉은색 옷도 입고 왔다”며 “잘못 만들까 봐 떨리고 설레인다. 너무 재밌다”고 말했다.

50대 주부 박모 씨는 “구청장님과 함께 한다고 해서 중간에 가실 줄 알았는데 꼼작도 않고 하셔서 덩달아 열심히 하게 됐다. 구청장님 덕분에 트리를 잘 만들 수 있었던 것 같다”며 소감을 밝혔다.

이번 만남은 구청장이 주민과 더 가까운 곳에서 소통하는 ‘소확행(소통으로 느끼는 확실한 행복) 원데이클래스’ 프로그램이다.

진 구청장은 청년을 시작으로 중장년, 시니어, 다문화가족, 1인 가구에 이르기까지 각계각층의 주민과 소통하는 현장 행보를 이어가고 있다.

진교훈 구청장은 “여러 주민분들과 함께 대화하며 크리스마스 트리도 만들어보는 즐거운 시간이었다”며 “앞으로도 주민 곁으로 다가가 현장의 목소리를 깊이 듣는 열린 행정을 펼쳐나가겠다”고 말했다.