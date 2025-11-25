앙카라 한국공원 내 참전 기념탑 찾아

[헤럴드경제(앙카라)=서영상 기자] 튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 25일(현지시간) 부인 김혜경 여사와 함께 한국전 참전 기념탑에 참배했다.

이 대통령은 이날 오전 참모들과 함께 앙카라 한국공원 내 참전 기념탑을 찾았다. 튀르키예 측에서는 군 총사령관과 국방부 장관, 참전용사협회장 등이 참석했다.

이 대통령은 진혼곡 연주에 맞춰 묵념하고 참석자들과 함께 애국가를 제창했다.

이날 행사에는 생존 참전용사 4명과 유족 13명이 참석했다. 이 대통령은 참전용사의 두손을 맞잡고 “감사하다”고 말했고, 참전용사는 이 대통령에게 “튀르키예 땅에서 뵙게 돼 정말로 기쁘게 생각한다”고 했다.

김 여사는 직접 참전용사의 코트 옷깃을 여며주기도 했고, 남편을 잃은 생존 유족과 깊이 포옹하며 위로했다.

튀르키예는 한국 전쟁 당시 16개 유엔 참전국 중 4번째로 많은 병력을 파병해 ‘형제의 나라’로 불린다.

이 대통령은 전날 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 정상회담 이후 공동언론발표에서도 “튀르키예는 ‘형제의 나라’이며 양국은 혈맹”이라며 역사적 관계를 강조했다.