[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 지난 21일 ‘청년정책발표회’를 개최했다고 밝혔다.

구청 대강당에서 열린 이날 행사에는 강동구 청년 등 50여 명이 참석했다. 19세부터 39세 이하의 강동구 청년 26명으로 구성된 강동구 청년네트워크는 지역 청년들이 스스로 정책을 고민하고 기획하며 제안했다.

이번 발표회에서는 분과별로 5개 정책이 제안됐다. 청년 데이터를 제공하는 공공 혁신 플랫폼 ‘MY 강동 청년’ 조성(취업·창업 분과), 지역 예술인 지원을 위한 ‘강동 청년 예술인 시작 지원 사업’(문화·예술 분과), 신혼부부를 위한 맞춤형 금융 컨설팅 ‘머니셰프! 강동댁을 부탁해’(주거·금융 분과), 청년 건강을 위한 지역순환형 여권 프로젝트 ‘청년GD패스’(건강·사회 분과), 청년 참여 모델 구축을 위한 청년 자치회 구성 ‘강동구 청년 13만, 자치로 잇다’(참여·소통 분과) 등이 발표됐다.

이날 발표된 정책들은 창의성, 실현 가능성, 경제성 등 여섯 가지 항목으로 구성된 평가 기준에 따라 청년정책위원회의 심사를 거쳤다. 청년의 구정 참여를 확대하는 내용의 제안 ‘강동구 청년 13만, 자치로 잇다’가 최우수상을 받았다. 이어 문화·예술분과의 ‘강동 청년예술인 시작 지원사업’이 우수상, 주거·금융분과의 ‘머니셰프! 강동댁을 부탁해’가 장려상에 선정됐다.

이수희 강동구청장은 “이번 정책발표회를 통해 청년들의 현장감 있는 제안을 들을 수 있어 뜻깊었다”라며, “청년이 주도적으로 의견을 개진할 수 있도록 정책 참여 창구를 지속적으로 확대하고, 실질적인 도움으로 발전시키 수 있는 든든한 조력자가 되겠다”라고 전했다.