[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 전날 양천교육지원센터에서 ‘2025년 장학생 장학증서 수여식’을 개최했다고 25일 밝혔다.

이번에 선발된 장학생은 전년대비 66명 늘어난 총 209명으로 일반장학생 155명, 성적우수장학생 29명, 특기장학생 25명 등이다.

장학금은 학령 단계별로 초·중학생은 30만 원, 고등학생은 60만 원, 대학생은 50만 원에서 최대 180만 원까지 지급받게 된다.

양천구는 지역 학생들의 균등한 교육 기회 보장과 학업능력 향상을 위해 2017년부터 장학사업을 운영해왔다. 2023년부터 장학기금을 추가 출연하며 매년 장학금 규모와 지원 대상을 넓혀왔다.

특히 올해는 장학금 지급규모를 지난해 대비 50% 확대했다. 일반장학금 지원 대상을 기존 고등학생·대학생에서 중학생까지 넓혀 다양한 학생들이 장학금 혜택을 누릴 수 있게 했다.

이기재 양천구청장은 “경제적 여건과 관계없이 누구나 꿈을 펼칠 수 있도록 공정하고 따뜻한 교육 지원 체계를 강화하겠다”며, “앞으로도 지역 인재 양성을 위해 지속적으로 장학사업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.