충청남도 첫 번째 ‘두산위브더제니스’ 1202세대 대단지…갤러리·팬사인회 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] 두산건설은 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’이 오는 28일 견본주택을 개관하고 분양에 나선다고 25일 밝혔다.

충청남도 천안시 동남구 청당동 310-6번지 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 1202세대 규모로 조성된다. 전 세대가 일반 분양 대상이다. 전용면적별로는 ▷84㎡A 730세대 ▷84㎡B 257세대 ▷84㎡C 215세대로, 국평 단일 타입으로 구성됐다.

해당 단지는 두산건설이 충남에서 처음 선보이는 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’ 아파트이다. 단지의 교육 여건 또한 돋보인다. 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 도입될 예정이다. 청당초등학교가 도보 약 5분 거리에 위치해 있으며 천안가온중, 천안청수고 등 중·고교도 가깝다.

단지의 반경 1km 내 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단 등 공공기관과 천안세무서, 천안우체국 등 행정시설이 위치해 직주근접성이 우수하다. 이마트 천안점, 하나로마트 등 대형 유통시설은 물론 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등 다양한 녹지와 공원이 가까이 있다.

차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이, 약 15분 거리에 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 서울 및 수도권으로 이동이 수월하다. 천안시 동남구 청당동 일대는 대규모 택지 및 도시개발사업이 진행 중으로 개발이 완료되면 약 1만3000여 세대 규모의 미니 신도시급 주거 타운이 형성될 전망이다.

수분양자를 위한 금융 혜택도 마련했다. 계약금 5% 조건에 1차 계약금 1000만 원 정액제를 적용해 초기 부담을 낮췄으며 중도금 60%에 대해서는 전액 무이자 혜택을 제공할 예정이다.

견본주택에서는 제니스와 함께하는 첫 번째 특별전 ‘제니스 갤러리(ZENITH GALLERY)’가 운영된다. 28일부터 약 한 달간 진행되는 이번 전시는 비디오 아트의 거장 백남준, 숯이라는 새로운 재료로 주목받는 한국 현대미술 작가 이배, 미국 현대 미술을 대표하는 작가 조지 콘도, 일본 팝아트 작가 무라카미 다카시 등 세계적인 명성을 지닌 한·미·일 대표 작가들의 작품 8점을 한 자리에서 선보이는 특별전이다.

두산건설 위브(We’ve) 골프단과 연계한 방문객 이벤트도 진행된다. 2025년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 4승을 기록한 두산건설 We’ve 골프단이 시즌 4승 이후 처음으로 팬들과 만나는 팬사인회로, 29일·30일 이틀간 오후 1시부터 3시까지 열린다. 29일에는 박혜준·박결·이율린·유효주 프로가, 30일에는 임희정·김민솔·유현주 프로가 참석해 사인회와 기념촬영을 진행한다.

해당 단지의 청약 일정은 내달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 내달 9일이며 정당 계약은 22일부터 24일까지 3일간 이뤄진다.